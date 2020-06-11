Президент України Володимир Зеленський зізнався, що лідер партії "ЄС" Петро Порошенко пропонував йому під час зустрічі

Як повідомляє Politeka.net, він розповів про розмову з попередником в інтерв'ю "Українській правді".

Як зазначив Володимир Зеленський, він не довіряє Порошенко не бачить підстав вести з ним розмови. У той же час, лідер "Європейської солідарності" сам напрошується на зустріч.

"Порошенко з самого початку мого президентства хотів зі мною зустрітися", - підкреслив Володимир Зеленський. - "Я не бачив у цьому ніякого сенсу".

Глава держави зізнався, що підтримав Петра Порошенка, коли той приходив до влади, однак тепер впізнав його справжню натуру:

"Я за нього голосував, це правда. Але він такий, який він є, тому я не хотів з ним зустрічатися".

Володимир Зеленський стверджує, що Порошенко запропонував йому забути про старі образи і об'єднати зусилля в політиці. За словами президента, він не бачить перспективи в такому співробітництві.

"Він стільки разів пропонував мені зустріч, прямо стільки разів, що він вже прийшов, і тоді я йому сказав: окей, так", - заявив Зеленський. - "Він розуміє, що ми різні люди, тому який союз? Ми зовсім різні. І він каже: "давайте забудемо все, що було, давайте щось робити для країни".

Зеленський підкреслив, що не має наміру йти ні на які угоди з Порошенком, до чого його закликають багато людей, які знають екс-президента особисто: "З ним можна домовлятися - це як кажуть його колишні друзі, так його колишні вороги, наші перші президенти".

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