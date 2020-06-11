Депутата Петра Порошенка розкритикували за використання російської мови



Як передає Politeka.net, відповідні кадри опублікував журналіст Олександр Волков на своїй сторінці в Facebook.



"Побратими, запитайте, будь ласка, у нашого гетьмана Петра Олексійовича, чому в генеральній прокуратурі він говорить по-російськи? Це якась зрада", - йдеться у підписі до відео.

На кадрах видно, як соратники Порошенко намагаються слідом за ним прорватися в кабінет генпрокурора. Після того як екс-президент зі своїми однодумцями опинилися за столом, Венедиктова пояснила, що їм доведеться почекати, оскільки у нього призначена зустріч з послом Швейцарії.

«Немає! Ви нас вже маринуєте 20 хвилин», — обурився Порошенко і вступив з Венедиктової в суперечку з приводу того, чи є офіс генпрокурора режимним об'єктом.

Побратими, запитайте будь ласка у нашого гетьмана Петра Олексійовича, чому в генеральній прокуратурі він розмовляє російською мовою? Це якась зрада. Gepostet von Alexandr Volkov am Mittwoch, 10. Juni 2020

Користувачі мережі такий різкий перехід п'ятого президента України на російську мову піддали критиці.

"Пропив мову. Залишилася тільки армія і віра", "Ніхто не в курсі, Ніцой вже шпурнула йому копійками в обличчя чи ні ?))", "А ще його адвокат громадянин РФ", "Батько нації зламався", " Я думаю, Пісків через вишку 5g впливав на Гетьмана. Рука Кремля, не інакше.", "За що боровся, на те й погорів. Народу пудрив мізки вірою у себе", - писали українці під відео.