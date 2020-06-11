Депутата Петра Порошенка розкритикували за використання російської мови
Як передає Politeka.net, відповідні кадри опублікував журналіст Олександр Волков на своїй сторінці в Facebook.
"Побратими, запитайте, будь ласка, у нашого гетьмана Петра Олексійовича, чому в генеральній прокуратурі він говорить по-російськи? Це якась зрада", - йдеться у підписі до відео.
На кадрах видно, як соратники Порошенко намагаються слідом за ним прорватися в кабінет генпрокурора. Після того як екс-президент зі своїми однодумцями опинилися за столом, Венедиктова пояснила, що їм доведеться почекати, оскільки у нього призначена зустріч з послом Швейцарії.
«Немає! Ви нас вже маринуєте 20 хвилин», — обурився Порошенко і вступив з Венедиктової в суперечку з приводу того, чи є офіс генпрокурора режимним об'єктом.
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Користувачі мережі такий різкий перехід п'ятого президента України на російську мову піддали критиці.
"Пропив мову. Залишилася тільки армія і віра", "Ніхто не в курсі, Ніцой вже шпурнула йому копійками в обличчя чи ні ?))", "А ще його адвокат громадянин РФ", "Батько нації зламався", " Я думаю, Пісків через вишку 5g впливав на Гетьмана. Рука Кремля, не інакше.", "За що боровся, на те й погорів. Народу пудрив мізки вірою у себе", - писали українці під відео.
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