Історія з викликом Петра Порошенка на допит в ДБР – не більше ніж фарс, адже команда Володимира Зеленського не збирається саджати екс-президента

Як повідомляє Politeka.net про це у новому випуску програми «Недобрий вечір» розповів її ведучий Ігор Лесєв. Він звернув увагу на те, що у справі посадки колишнього президента немає ніякого прогресу, незважаючи на всі запевнення чинної влади. За словами ведучого, напередодні місцевих виборів, які пройдуть вже цієї осені, приводи Порошенка на допит стали «громовідводом» для прихильників команди Зеленського. Адже до цього нинішня влада так і не спромоглася виконати свої гучні обіцянки про посадки.

«Дві весни вже пройшло – а посадок ніяких. Якщо ви за рік нікого не посалили, значить або не було ніякої корупції, або ви самі очолили всі ці корупційні схеми», - зазначив Лесєв.

Він також звернув увагу на те, що в ДБР вручили Порошенку підозру по надуманій справі, в той час, як відносно колишнього президента є й куди більш серйозні претензії.

«У Зеленського імітують, що когось там намагаються посадити. А Порошенко створює образ нещасної жертви політичних репресій. А хлопці тим часом активно співпрацюють в усіх напрямках. На ключових міністерських посадах повно соратників Порошенка… І подивіться, як хлопці взаємодіють по Києву. Місто повністю зливається під Кличка», - зауважив Лесєв.

Він вказав на те, що Порошенко виставляє з самого початку непрохідного кандидата для столиці – Олексія Гончаренка, а «слуги народу» розпорошують свої голоси на різних кандидатів, тим самим позбавляючи їх можливості набрати достатню кількість голосів.

«Завдання стоїть в переобранні Кличка на третій термін. І цю задачу синхронно проштовхують і Зеленський, і Порошенко, і Вакарчук… Петро Порошенко як не сидів, так і не сяде за Зеленського. А влада як проводила політику Порошенка, так і буде проводити її далі», - підсумував Лесєв.

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