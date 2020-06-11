Український політик Геннадій Москаль різко висловився про президента Володимира Зеленського



Як передає Politeka.net, свій коментар він дав інтерв'ю журналісту BIHUS.info (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця)

"Зеленський - це помилка українського народу, масовий психоз і масове захворювання, як кір чи грип. Таке було з Ющенком", - зазначив він.

На цьому порівняння нинішнього президента Ющенка не закінчилися: Москаль також розповів, як Ющенко час збирав губернаторів і вів монологи, де говорив їм, начебто всіх їх "знайшов на помийнику".

Раніше, старший науковий співробітник Інституту Катона у Вашингтоні Андрій Ілларіонов висловив думку президент Володимир Зеленський не зміг би досягти успіху для України, зустрівшись в Парижі на Нормандських переговорах з Путіним.

Експерт вважає, що ідея мирно розв'язати війну на Донбасі з'явилася у Зеленського після приблизно двох місяців перебування у владі.

"Іншими словами, з якихось причин, можливо, в рамках спілкування з його радниками і помічниками, колегами і друзями, а можливо, і за підказкою з сусідньої країни, виникла ідея, що, швидко вирішивши цю проблему, він нібито зможе придбати політичні окуляри, які допоможуть йому в якихось інших проектах. Однак цей шлях був тупиковим з самого початку", - сказав Ілларіонов.

Нагадаємо, Зеленський приголомшив українців закликом про договір з Путіним: "Ви ж розумієте, що без цього..."

Як повідомляла Politeka, Зеленський зробив щедрий подарунок внучці диктатора Муссоліні після її поїздки в "ЛДНР".

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