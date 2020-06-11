Український політик Геннадій Москаль різко висловився про президента Володимира Зеленського

Як передає Politeka.net, свій коментар він дав інтерв'ю журналісту BIHUS.info (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця)

"Зеленський - це помилка українського народу, масовий психоз і масове захворювання, як кір чи грип. Таке було з Ющенком", - зазначив він.

На цьому порівняння нинішнього президента Ющенка не закінчилися: Москаль також  розповів, як Ющенко час збирав губернаторів і вів монологи, де говорив їм, начебто всіх їх "знайшов на помийнику".

Москаль про Зеленського

"Зеленський — це помилка українського народу!", — каже Геннадій Москаль. І порівнює нинішнього президента з Ющенком, нібито вони дуже схожі. Із політичного закулісся: Москаль розповів нам, як Ющенко часом збирав губернаторів і вів монологи, де казав їм, нібито всіх їх "знайшов на помийнику". 😳 Чому він опинився у списку НУНС насправді та як організовувалась політика в ті часи — дивіться у розмові Danylo Mokryk з Геннадієм Москалем: https://youtu.be/pn8tEQyZkSs Як думаєте, чи схожий Зеленський на попередніх президентів?

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Gepostet von BIHUS.info am Freitag, 15. November 2019

Раніше, старший науковий співробітник Інституту Катона у Вашингтоні Андрій Ілларіонов висловив думку  президент Володимир Зеленський не зміг би досягти успіху для України, зустрівшись в Парижі на Нормандських переговорах з Путіним.

Експерт вважає, що ідея мирно розв'язати війну на Донбасі з'явилася у Зеленського після приблизно двох місяців перебування у владі.

"Іншими словами, з якихось причин, можливо, в рамках спілкування з його радниками і помічниками, колегами і друзями, а можливо, і за підказкою з сусідньої країни, виникла ідея, що, швидко вирішивши цю проблему, він нібито зможе придбати політичні окуляри, які допоможуть йому в якихось інших проектах. Однак цей шлях був тупиковим з самого початку", - сказав Ілларіонов.

Нагадаємо, Зеленський приголомшив українців закликом про договір з Путіним: "Ви ж розумієте, що без цього..."

Як повідомляла Politeka, Зеленський зробив щедрий подарунок внучці диктатора Муссоліні після її поїздки в "ЛДНР".

Також Politeka писала, що Зеленському нагадали головні зашквари на посаді президента: "Путін - нормальний пацан".


 