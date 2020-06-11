В Україні заговорили про перенесення місцевих виборів на іншу дату

Про те, що вибори можуть бути перенесені, заявив на прес-конференції 11 червня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він не виключив того, що проведенню голосування може перешкодити епідемія небезпечного китайського вірусу.

У той же час, голова уряду зауважив, що поки що підготовка до виборів йде за планом і влада сподівається, що голосування пройде в призначені терміни. Однак, все може змінитися, якщо восени ситуація з вірусом не покращиться.

«Якщо в Україні будуть підстави для введення повного карантинного обмеження, то, напевно, ми будемо змушені перенести ці вибори. Але поки що ми сподіваємося на те, що будемо управляти адаптивними механізмами цією хворобою досить ефективно, і це дасть нам можливість в жовтні провести ці вибори», - підкреслив Шмигаль.

Зазначимо, що 25 жовтня в Україні повинні пройти місцеві вибори. Восени українці обиратимуть нових мерів, глав і членів обласної та районної рад, а також обирати представників у територіальну громаду. Таким чином, у бюлетенях треба буде поставити 4-5 галочок.

Раніше в президентській партії «Слуга народу» не виключили можливості відставки Кабміну під керівництвом Дениса Шмигаля.

Наголошується, що уряд можуть розпустити перед місцевими виборами у жовтні.

Джерела стверджували, що такий сценарій можливий, якщо впаде рівень довіри до Кабінету міністрів, а економіка буде в складному стані.

Нагадаємо, відставка Кабміну: у «Слузі народу» розкрили долю уряду Шмигаля, є дата.

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