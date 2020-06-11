Колишній глава Офісу президента Андрій Богдан різко відповів президенту Володимиру Зеленському на критику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Facebook політика.

Так, Богдан звинуватив Зеленського порушення ділового етикету, який не дозволяє «порядним людям коментувати період спільної діяльності».

Не менш гострими були слова Богдана про те, що його нібито «з'їдає» політика.

«Щодо позбавлення мене влади - так я Вам вдячний, тому що моє Ім’я не буде мати відношення до хаосу в який Ви кидаєте країну. Дозвольте мені нагадати одну нашу з Вами домовленість - я пообіцяв що буду поряд з Вами чесно працювати, до того моменту, поки Ви мені не дозволите піти», - зазначив він.

При цьому Богдан стверджує, що встиг багато зробити, керуючи Офісом президента.

«Оскільки я йшов не за посадами а за реалізацією мрії. І я багато зробив за пів року - Ми з Вами і командою сконцентрували демократичним шляхом абсолютну владу у країні, яку Ви за чотири місяці перетворили у посміховисько», - уточнив він.

Колишній глава офісу президента також розповів, що зараз Зеленським маніпулюють.

"Мені щиро шкода, що наші мрії про країну щасливих людей де немає корупції, ви проміняли на теплу ванну для себе і дешеві забаганки непрофесійних і самозакоханих людей, які вами маніпулюють», - розповів він.

До цього ми писали, що президент Володимир Зеленський розповів, ким хотів зробити ексглаву ОП Андрія Богдана, і як все змінилося після приходу до влади.

Зеленський розповів, що хотів зробити з Богдана генерального прокурора, а зараз вони навіть не спілкуються.

Президент також додав, що коли побачив, як влада діє на Богдана, вирішив його «врятувати».

«Коли я побачив, що Андрюха не бачить, як влада його з'їдає, точно з'їсть, і закінчиться все дуже погано, я прийняв рішення про те, що нам треба... Тому, мені здається, що я врятував його від влади. Я не впевнений, що він зараз теж так думає, але це вже його справа», - зазначив він.

Нагадаємо, Богдан на Сейшелах пустився у всі тяжкі і познущався над українками: «Дівчатка, така справа…»

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