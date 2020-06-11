У ЦВК розповіли про те, як українці без прописки зможуть голосувати на виборах
11 червня у прес-службі Центральної виборчої комісії розповіли, що виборці зможуть проголосувати на виборах навіть без прописки. Це дозволить взяти участь у голосуванні ще більш ніж мільйону українців.
«Мова йде про виборців, які не мають зареєстрованого місця проживання. До цієї категорії відносяться і особи, яким на момент голосування тільки виповнилося 18 років, а значить - вони отримали право голосу, але з певних причин не мали можливості зареєструватися за місцем проживання», - уточнили в ЦВК.
У Комісії нагадали, що раніше у разі відсутності прописки українці не могли брати участь ні в яких виборах. Тепер же вони зможуть здійснити волевиявлення на загальнодержавних і місцевих виборах. При цьому зробити це можна буде за місцем фактичного проживання.
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Для того, щоб віддати свій голос без прописки потрібно буде заздалегідь звернутися із заявою до органу ведення Держреєстру виборців у період між виборами або в перші п'ять днів виборчого процесу. Уточнюється, що виборець не зможе змінювати виборчу адресу, встановлену за місцем фактичного проживання, в найближчі півроку після подачі заяви.
Відзначимо, що раніше в Україні заговорили про перенесення місцевих виборів на іншу дату.
Про те, що вибори можуть бути перенесені, заявив на прес-конференції 11 червня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він не виключив того, що може перешкодити проведенню голосування епідемія небезпечного китайського вірусу.
Зазначимо, що 25 жовтня в Україні повинні пройти місцеві вибори.
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