У ЦВК розповіли про те, як українці без прописки зможуть голосувати на виборах

11 червня у прес-службі Центральної виборчої комісії розповіли, що виборці зможуть проголосувати на виборах навіть без прописки. Це дозволить взяти участь у голосуванні ще більш ніж мільйону українців.

«Мова йде про виборців, які не мають зареєстрованого місця проживання. До цієї категорії відносяться і особи, яким на момент голосування тільки виповнилося 18 років, а значить - вони отримали право голосу, але з певних причин не мали можливості зареєструватися за місцем проживання», - уточнили в ЦВК.

У Комісії нагадали, що раніше у разі відсутності прописки українці не могли брати участь ні в яких виборах. Тепер же вони зможуть здійснити волевиявлення на загальнодержавних і місцевих виборах. При цьому зробити це можна буде за місцем фактичного проживання.

Для того, щоб віддати свій голос без прописки потрібно буде заздалегідь звернутися із заявою до органу ведення Держреєстру виборців у період між виборами або в перші п'ять днів виборчого процесу. Уточнюється, що виборець не зможе змінювати виборчу адресу, встановлену за місцем фактичного проживання, в найближчі півроку після подачі заяви.

Відзначимо, що раніше в Україні заговорили про перенесення місцевих виборів на іншу дату.

Про те, що вибори можуть бути перенесені, заявив на прес-конференції 11 червня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він не виключив того, що може перешкодити проведенню голосування епідемія небезпечного китайського вірусу.

Зазначимо, що 25 жовтня в Україні повинні пройти місцеві вибори.

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