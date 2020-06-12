+Колишній глава Офісу президента Андрій Богдан пригрозив президенту Володимиру Зеленському компроматом

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, після виходу інтерв'ю з Зеленським, в якому президент розповів, як зіпсувала Богдана владу.

«Правила ділової етики не дозволяють порядним людям коментувати період спільної діяльності, навіть у разі, коли ці люди розійшлися», - заявив Богдан, якому очевидно не сподобалися ремарки Зеленського.

Також екс-глава ВП натякнув, що у нього є компромат.

«Звичайно, я є носієм знань дуже чутливих для Вас і для країни, але повірте, я залишуся порядною людиною», - написав Богдан.

Поки не відомо, як відреагував на таку заяву сам Зеленський, але от українці слова Богдана без уваги не залишили.

"Козла в зоопарку можна було б і не ображати!", "Сварка — завжди найгірший аргумент. Є думка, а є сварка", "Я зараз разрыдаюсь.... Особливо на цьому абзаці, де мрія про щасливих людей. Можна уточнити список тих "щасливих людей", про яких ви разом мріяли? Хоча я думаю що у вас з Володею було два окремих списку і тут ви "щастя" не поділили ", " Андрію, не треба було цього писати. У мене також є подібний досвід. Але наш спеціальність - нас зобов'язує! І так, ті кому треба, все знають", "Пане Андрію! Вами рухає лише самолюбство і образа і більше нічого. А чому - ми Вас бачили "в роботі", Ваше горіння, тим більше, бажання працювати на Україну не було помічено", "".... Я є носієм дуже чутливих для вас і країни знань..." - типу, Вова, ти не зли мене, а то Я, не дай Бог, почну розповідати - мало місця буде всім", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, Богдан на Сейшелах пустився у всі тяжкі і познущався над українками: «Дівчатка, така справа…»

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