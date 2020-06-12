Президента давно так не критикували

Поведінка президента України Володимира Зеленського нагадує поведінку екс-президента Віктора Ющенка



Як передає Politeka.net, таку думку на своїй сторінці в Facbook озвучив політолог і соціолог Віктор Небоженко.

За його словами, "полювання" на п'ятого президента України Петра Порошенка погано впливає не рейтинг Володимира Зеленського.



"Електорат Зеленського дуже сподівався на те, що обравши нового, молодого, чесного президента, вони побачать Порошенко у в'язниці за створення системи елітної корупції. Замість цього їм розповідають про силу українського закону, який не дозволяє за півтора року посадити у в'язницю жодного віп-корупціонера з старої або вже нової влади", - зазначив він.

Також експерт вважає, що " Зеленський боїться і не любить Порошенко, але він десь таємно заздрить його здібності, одночасно, масштабно красти і хвацько управляти Україною ".

За його словами, за бажанням залагодити конфлікт на Донбасі Зеленський не звертає уваги на те, що відбувається під носом.