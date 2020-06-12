Поведінка президента України Володимира Зеленського нагадує поведінку екс-президента Віктора Ющенка
Як передає Politeka.net, таку думку на своїй сторінці в Facbook озвучив політолог і соціолог Віктор Небоженко.
За його словами, "полювання" на п'ятого президента України Петра Порошенка погано впливає не рейтинг Володимира Зеленського.
"Електорат Зеленського дуже сподівався на те, що обравши нового, молодого, чесного президента, вони побачать Порошенко у в'язниці за створення системи елітної корупції. Замість цього їм розповідають про силу українського закону, який не дозволяє за півтора року посадити у в'язницю жодного віп-корупціонера з старої або вже нової влади", - зазначив він.
Також експерт вважає, що " Зеленський боїться і не любить Порошенко, але він десь таємно заздрить його здібності, одночасно, масштабно красти і хвацько управляти Україною ".
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За його словами, за бажанням залагодити конфлікт на Донбасі Зеленський не звертає уваги на те, що відбувається під носом.
Він зазначив, що така поведінка була і екс-президента Віктора Ющенка.
"Замість того, щоб, користуючись величезною популярністю українців і довірою Заходу, почати енергійні реформи та боротьбу з корупцією, він п'ять років присвятив боротьбі за відновлення справедливої пам'яті про Голодомор і думам про трипільську культуру. Все ніби правильно, але в результаті - ні гідної пам'яті про Голодомор, ні реформ, ні чистої України без корупції", - уклав він.
Також ми повідомляли, що колишній соратник Володимира Зеленського Андрій Богдан різко відповів президенту на критику в його сторону.
Так, Богдан звинуватив Зеленського порушення ділового етикету, який не дозволяє «порядним людям коментувати період спільної діяльності».
Не менш гострим були слова Богдана про те, що його нібито «з'їдає» політика.
Колишній глава Офісу президента також розповів, що зараз Зеленським маніпулюють.
«Мені щиро шкода, що наші мрії про країну щасливих людей, де немає корупції, Ви проміняли на теплу ванну для себе і дешеві примхи непрофесійних і самозакоханих людей, які Вами маніпулюють», - розповів він.
Нагадаємо, Зеленський приголомшив українців закликом про договір з Путіним: "Ви ж розумієте, що без цього..."
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Також Politeka писала, що Зеленському нагадали головні зашквари на посаді президента: "Путін - нормальний пацан".