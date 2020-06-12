Поведение президента Украины Владимира Зеленского напоминает поведение экс-президента Виктора Ющенко
Как передает Politeka.net, такое мнение на своей страничке в Facbook озвучил политолог и социолог Виктор Небоженко.
По его словам, "охота" на пятого президента Украины Петра Порошенко плохо влияет не рейтинг Владимира Зеленского.
"Электорат Зеленского очень надеялся на то, что избрав нового, молодого, честного президента, они увидят Порошенко в тюрьме за создание системы элитной коррупции. Вместо этого им рассказывают о силе украинского закона, который не позволяет за полтора года посадить в тюрьму ни одного вип-коррупционера из старой или уже новой власти", - отметил он.
Также эксперт считает, что " Зеленский боится и не любит Порошенко, но он где-то тайно завидует его способности, одновременно, масштабно воровать и лихо управлять Украиной ".
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По его словам, за желанием уладить конфликт на Донбассе Зеленский не обращает внимания на то, что происходит под носом.
Он отметил, что такое поведение было и экс-президента Виктора Ющенко.
"Вместо того чтобы, пользуясь огромной популярностью украинцев и доверием Запада, начать энергичные реформы и борьбу с коррупцией он пять лет посвятил борьбе за восстановление справедливой памяти о Голодоморе и думам о трипольской культуре. Все как бы правильно, но в результате, - ни достойной памяти о Голодоморе, ни реформ, ни чистой Украины без коррупции", - заключил он.
Также мы сообщали, что бывший соратник Владимира Зеленского Андрей Богдан резко ответил президенту на критику в его сторону.
Так, Богдан обвинил Зеленского в нарушении делового этикета, который не позволяет «порядочным людям комментировать период совместной деятельности».
Не менее острым были слова Богдана о том, что его якобы «съедает» политика.
Бывший глава Офиса президента также рассказал, что сейчас Зеленским манипулируют.
«Мне искренне жаль, что наши мечты о стране счастливых людей где нет коррупции, Вы променяли на теплую ванну для себя и дешевые прихоти непрофессиональных и самовлюбленных людей, которые Вами манипулируют», - рассказал он.
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Как сообщала Politeka, Зеленский сделал щедрый подарок внучке диктатора Муссолини после ее поездки в "ЛДНР".
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