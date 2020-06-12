Президента давно так не критиковали

Поведение президента Украины Владимира Зеленского напоминает поведение экс-президента Виктора Ющенко



Как передает Politeka.net, такое мнение на своей страничке в Facbook озвучил политолог и социолог Виктор Небоженко.

По его словам, "охота" на пятого президента Украины Петра Порошенко плохо влияет не рейтинг Владимира Зеленского.



"Электорат Зеленского очень надеялся на то, что избрав нового, молодого, честного президента, они увидят Порошенко в тюрьме за создание системы элитной коррупции. Вместо этого им рассказывают о силе украинского закона, который не позволяет за полтора года посадить в тюрьму ни одного вип-коррупционера из старой или уже новой власти", - отметил он.

Также эксперт считает, что " Зеленский боится и не любит Порошенко, но он где-то тайно завидует его способности, одновременно, масштабно воровать и лихо управлять Украиной ".

По его словам, за желанием уладить конфликт на Донбассе Зеленский не обращает внимания на то, что происходит под носом.