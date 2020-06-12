Блогер і волонтер Наталя Юсупова різко висловилася про звільнення Святослава Вакарчука з політики



Як передає Politeka.net, гнівний пост вона опублікувала на своїй сторінці в Facebook.



"Поки наша армія стримує окупантів, поки українські воїни віддають життя і здоров'я на війні, в тилу новини один гірше іншого. Кожен день, скандали, інтриги, звинувачення. Вакарчук вдруге склав депутатські повноваження. Лідером партії хотів бути, а боротися сил не вистачило. Навіть не починав, а ми за нього голосували. Ганчірка", - повідомила волонтер.

У приклад вона привела молодих українців, які борються на фронті

"На фронті, хлопці та дівчата за 20 років, під кулями несуть свою вахту, а людина у якої мільйони шанувальників, ситий і в теплі, мимрить собі щось під ніс і другий раз втікає зрозумівши, що політична боротьба - це не пісні і танці, це щоденна, жорстка реальність. Правил немає, тільки безкарність, брехня і лицемірство", - продовжила волонтер.

В кінці свого поста, вона вже не змогла стримувати емоцій:

"Ні на що більше не здатні. Забери з собою всіх артистів, стадо продажних, цинічних ідіотів. Ганчірка і розмазня", - уклала Юсупова.

Раніше стало відомо, що колишній лідер фракції «Голос» Святослав Вакарчук прийняв рішення скласти з себе депутатські повноваження.

Про це він повідомив під час брифінгу в Маріїнському парку. Вакарчук заявив, що частково виконав свою місію. За його словами, він йшов на вибори, щоб привести в парламент нових професійних людей. Політик вважає, що у нього це вийшло.

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