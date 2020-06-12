12 червня Україна офіційно стала учасником Програми розширених можливостей НАТО

Як повідомляє Politeka.net про це на своїй сторінці в Facebook написав український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, а до того ж прикріпив скрін оголошення на сайті Північноатлантичного Альянсу.

"Ми довго йшли до цього заголовку на сайті НАТО. Тільки що Україна отримала статус члена Програми розширених можливостей НАТО (EOP)", – поділився глава МЗС.

За словами Дмитра Кулеби, українська сторона подала заявку на участь у програмі НАТО ще в січні поточного року за розпорядженням президента Володимира Зеленського. Після цього йшли довгі дипломатичні переговори, які увінчалися успіхом 12 червня. Тепер Україна стала ще на крок ближче до того, щоб стати повноцінним членом НАТО.

Раніше Дмитро Кулеба розкрив подробиці переговорів з Донбасу, який пройшли у Берліні. За його словами, західні партнери розуміють, що українцям на Сході протистоять російські командири, а не місцеві бойовики. Як заявив міністр, Україна готова шукати компроміс з Донбасу, але не піде на перетин "червоних ліній" і не буде вести прямий діалог з окупантами.

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