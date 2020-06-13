Як з цим справи йдуть в інших країнах

Президент Володимир Зеленський задумався про законодавче закріплення інституту першої леді

Як передає Politeka.net, наштовхнуло його на цю думку те, що його дружина часто стикається з необґрунтованою критикою.

Президент заявив, що хоче зараз розробити з дружиною Оленою Зеленської та її помічниками законопроект і закріпити на законодавчому рівні це питання.



«Тут не потрібно ніяке бюджетне фінансування», – зазначив він.

За словами Зеленського, в майбутньому у першої леді повинні бути обов'язки.

Термін "перша леді" з'явився в США. Першою леді було прийнято вважати Марту Вашингтон, хоча сам статус "першої леді" був введений трохи пізніше.

На цю мить Меланія Трамп є першою леді США, але її обов'язки й права не врегульовані законодавчо.

Проте вона має особистого прес-секретаря, голову офісу першої леді, соціального секретаря Білого дому, дизайнерів і людей, які ведуть її соцмережі.

Також варто відзначити, що за виконання своїх обов'язків вона зарплату не одержує.

Перша леді Ефіопії - Роман Тесфайе отримала у свій час більше можливостей, але до її фінансування справа так і не дійшло.

Виділення грошей з бюджету на дружину майже вдалося досягти президенту Франції Емануелю Макрону, але при спробі реалізувати свій план глава держави зіткнувся з критикою громадськості.

Більшість французів обурили тим, що вибирали вони Еммануеля Макрона, а не його дружину Бріджит.

Нагадаємо, що вчора стало відомо про позитивний результат тесту на вірус і у дружини президента України Олени Зеленської. Перша леді також підтвердила цю інформацію в своєму Інстаграм.

Відомо, що Володимир Зеленський і діти також пройшли тестування, проте їх результати були негативними.

Нагадаємо, Зеленський прийняв радикальне рішення, що зміниться до 1 вересня.

Як повідомляла Politeka, українці тікають з країни, Зеленський в гніві заговорив про витрачені гроші.

Також Politeka писала, що Зеленський з мільйонними доходами похвалив зубожілих українців.