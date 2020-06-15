П'ятий президент України Петро Порошенко прибув до Апеляційного суду Києва, де розглядається апеляція захисту екс-гаранта Віктора Януковича у справі про його держзраду

Порошенко допитують про здачу Криму. Як передає Politeka.net, екс-президент вже дає свідчення і заперечує своє ставлення до Януковича.

Крім нього в якості свідка виступить колишній прем'єр Арсеній Яценюк.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва обрав Януковичу запобіжний захід у вигляді арешту на два місяці у справі про узурпацію влади. У січні 2019 року Оболонський райсуд Києва визнав Януковича винним у державній зраді і пособництві у веденні агресивної війни проти України і заочно засудив до 13 років позбавлення волі.

"Спроба не визнавати ... (захоплення - ред.), що звучить у цьому залі, є антидержавною та антиконституційною ... протягом всіх п'яти років на всіх міжнародних майданчиках факт агресії, яка почалася 20 лютого 2014 року і де-факто була закінчена 27-28 лютого... я особисто свідчив про те, що Крим був захоплений російськими військами під час мого візиту. Перше. Друга позиція: я все робив для того, щоб організувати консультації між Верховною Радою та депутатами Республіки Крим, але оскільки Крим був окупований, ні депутати Верховної Ради Криму, ні голова Верховної Ради Криму не мав жодних влади і повноважень, то ми можемо констатувати і свідчити, що нічого від мене не залежало. В тому числі навіть незважаючи на бажання приїхати і провести консультації - російська окупаційна влада заборонила здійснювати будь-які кроки. Я підкреслюю, що я був народним депутатом України і я робив все від мене залежне, у тому числі з ризиком для власного життя ... тому що якщо ви проаналізуєте розмови керівництва РФ, радника президента Путіна ... давалися чіткі вказівки атаки на Петра Порошенка, недопуску його до Сімферополя і всебічного перешкоджання", - заявив колишній глава держави в залі Апеляційного суду Києва.

Зазначимо, Порошенко виглядає дуже виснаженим і втомленим. Про різкі зміни у зовнішності екс-президента ми повідомляли раніше, коли він не з'явився на допит в ДБР по справі контрабанди предметів мистецтва, але зате засвітився на відкритті виставки в столичному музеї Івана Гончара, що належить його дружині Марині Порошенко.

Раніше ми повідомляли, 1 червня 2020 року Порошенкові вручили підозру, пов'язану зі справою про незаконне призначення першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.

За даними слідства, Порошенко підозрюється в тому, що, будучи главою держави, в 2018 році "шляхом явно злочинного наказу схилив військову посадову особу - Голову Служби зовнішньої розвідки України до перевищення ним влади та службових повноважень (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 КК України)".

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