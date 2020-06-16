Екс-президент Петро Порошенко втратив батька, наслідки інсульту виявилися занадто важкими

Про смерть 84-річного Олексія Порошенка стало відомо у вівторок, 16 червня. Про це передає Politeka.net з посиланням на прес-службу "Європейської солідарності".

"Сьогодні перестало битися серце великої людини праці, хлібороба, громадського і політичного діяча, Героя України, отця п'ятого Президента України Олексія Івановича Порошенка. Все своє життя він присвятив служінню Україні, розвитку її економіки, дбав про людей. Висловлюємо щирі співчуття Петру Олексійовичу та Марині Анатоліївні, всім рідним і близьким з приводу тяжкої втрати - смерті батька і друга, наставника і порадника", - йдеться в заяві партії на сторінці у Фейсбуці.

Напередодні, як повідомлялося, у батька колишнього глави держави трапився геморагічний інсульт. Чоловіка госпіталізували в одну з клінік Києва, його стан оцінювався як стабільний.

Українці в мережі почали висловлювати свої співчуття з приводу непоправної втрати Порошенка:

"Світла пам'ять! Царство небесне! Щирі співчуття родині! Не витримало серце знущань над сином. Ми всі винні - він захистив нас, а ми його ні ..."

"Щирі співчуття. Вічна пам'ять Олексію. І нехай воздасться нелюдам за їх вчинки"

Зазначимо, Олексій Порошенко був депутатом Вінницької обласної ради (2006-2010) від партії "Наша Україна", членом постійної комісії з питань агропромислового комплексу.

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