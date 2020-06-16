Хмельницький міський районний суд 19 червня розгляне адміністративний протокол стосовно президента Володимира Зеленського за порушення правил карантину через відвідування кафе під час робочого візиту на Хмельниччину.

Про це передає Politeka.net з посиланням на інформацію суду.

Повідомляється, що засідання розпочнеться о 09:00.

Зеленському закидають адмінправопорушення за ст. 44-3 Кодексу про адміністративні правопорушення.

Йому загрожує штраф від 2 до 10 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 34 тис. гривень до 170 тис. гривень.

Раніше повідомлялося, що глава держави Володимир Зеленський відвідує Офіс президента, оскільки не може делегувати свої повноваження.

Правда, разом з тим президент обмежив своє спілкування "дуже вузьким колом людей, з якими дотримується соціальної дистанції, а всі наради, переговори і зустрічі проводить спецзв'язком або по телефону, відрядження в регіони були скасовані.

Крім того, гарант щодня проходить тести. Результат негативний.

Раніше повідомлялося, що активісти влаштували протест на підтримку активіста Сергія Стерненко прямо під вікнами президента Володимира Зеленського.

Відразу після того, як Шевченківський районний суд Києва обрав Сергію Стерненко запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, сотні активістів попрямували до будинку глави української держави.

За інформацією в соцмережах, у демонстрації на підтримку Сергія Стерненко, якого звинувачують в умисному вбивстві, взяли участь від тисячі до півтори тисячі учасників.

Після того, як протестуючі прийшли до будинку, де проживає президент Володимир Зеленський, з натовпу хтось кинув потужну петарду прямо під вікна глави держави.

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