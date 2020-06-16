США виступили з пропозицією до НАТО підтримати Україну, щоб уникнути агресії РФ

Слова американських експертів призводить Obozrevatel.



За їх словами, російська агресія може вийти за межі України і перекинуться на інші країни.

"Те, що відбувається в Україні, не обов'язково стосується тільки України", – йдеться у матеріалі.

Експерти впевнені, що план дій щодо вступу в НАТО для України і Грузії повинен бути більш рішучим.

"НАТО має підтримувати партнерів в регіоні Чорного моря – Україну і Грузію, збільшуючи інвестиції в їх економічний розвиток", – йдеться у статті.

Варто відзначити, що посол США при НАТО Кей Бейлі Хатчінсон під час недавньої відеоконференції заявив, що надання Україні статусу партнера НАТО з розширеними можливостями не виключає можливість вступу в Альянс.

У свою чергу, генсек НАТО Йенс Столтенберг зазначив, що проведення засідання комісії Україна — НАТО поки не можливо.

Нагадаємо, 12 червня Україна офіційно стала учасником Програми розширених можливостей НАТО.

Як стверджують МЗС, українська сторона подала заявку на участь у програмі НАТО ще в січні поточного року за розпорядженням президента Володимира Зеленського. Після цього йшли довгі дипломатичні переговори, які увінчалися успіхом 12 червня. Тепер Україна стала ще на крок ближче до того, щоб стати повноцінним членом НАТО.

Нагадаємо, у МЗС зробили важливу заяву про ліквідацію "Л/ДНР":"Україна не буде вести...".

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