Володимир Зеленський отримав подарунок від президента Білорусі Олександра Лукашенка

Про те, що презент передали українському президентові, повідомили у прес-службі посольства Білорусі. 16 червня посол Білорусі в Україні Ігор Сокіл зустрівся із заступником голови Офісу президента України Ігорем Жовквою на Банковій. При цьому посол передав Жовкві подарунок для Зеленського від Лукашенка.

Крім того, Сокіл і Жовква обговорювали перспективи українсько-білоруського співробітництва в торговельно-економічній та культурно-гуманітарній сферах, а також підготовку до ІІІ Форуму регіонів Білорусі та України, який запланований на жовтень цього року.

Також Зеленському передали запрошення від Лукашенка відвідати Білорусь в цьому році та взяти участь у Форумі регіонів.

Відомо, що Лукашенко передав українському президентові та його дружині в подарунок білоруські вишиванки. Цей подарунок став відповіддю на презент Зеленського, який у травні розіслав світовим лідерам українські вишиванки.

Лукашенко супроводив свій подарунок посланням, в якому розповів, що вишиванка «підкреслює і особливість, і культурну взаємозв'язок та близькість наших народів». Він також побажав, щоб цей подарунок став «оберегом і знаком глибокої дружби між білорусами і українцями».

До цього ми писали, що в мережі з'явилося фото подарунків, які Лукашенко вислав Володимиру і Олені Зеленським. На ньому відображені дві традиційні вишиванки з квітковими візерунками в блакитних тонах.

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