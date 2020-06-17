Президент України Володимир Зеленський подав в суд на ведучого телеканалу "Прямий" Сергія Пояркова

Як передає Politeka.net, про це стало відомо з реєстру судових справ.

Зеленський в даному судовому процесі є потерпілим, а Поярков - обвинуваченим.

Суть позову – погроза або насильство щодо державного або громадського діяча.

Швидше за все, позов пов'язаний з тим, що Сергій Поярков дозволив собі нешанобливо відгукуватися про президента в ефірі програми.

На початку січня 2020 року Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку телеканалу "Прямий" через скарги на ведучого Сергія Пояркова. Він в ефірі програми почав ображати Володимира Зеленського і назвав його "маленьким чмом" і "криворізьким сцикунчиком".

Крім того Поярков в грубій формі висловився і про батька президента і назвав його "тупим".

Справа буде розглядатися в Шевченківському районному суді міста Києва 30 червня.

Варто відзначити, що це не єдиний суд, який чекає на президента в червні.

Стало відомо, що Хмельницький міський районний суд 19 червня розгляне адміністративний протокол стосовно президента Володимира Зеленського за порушення правил карантину через відвідування кафе під час робочого візиту на Хмельниччину.

Якщо провину Володимира Зеленського визнають, то йому загрожує штраф від 2 до 10 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 34 тис. гривень до 170 тис. гривень.

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