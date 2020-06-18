Як вам таке рішення депутатів?

Верховна Рада не дала згоди на зняття депутатських повноважень зі Святослава Вакарчука

Як передає Politeka.net, бажання покинути парламент засновника партії "Голос" підтримали 175 народних депутатів.



Свої голоси "проти" віддали 59 народних обранців, "утрималися" - 90.

В мережі досить бурхливо відреагували на дану новину.



"Рада не відпустила Святослава Вакарчука з народних депутатів! Мучся далі, Слава!", "Співати пісні вийде не скоро", "Вакарчук - з мандатом назавжди", "Вакарчуку доведеться ще трішки попрацювати в парламенті. Може співати прямо тут, якщо що", "Хлопці, пожалійте його. У нього ж гастролі горять" - писали колеги Вакарчука, ЗМІ та звичайні українці.

Нагадаємо, народний депутат від "Голосу" Святослав Вакарчук 11 червня заявив, що зареєстрував у Верховній Раді заяву про складання депутатських повноважень.



Після такого рішення, Вакарчук зіткнувся з критикою з боку громадськість.

Зокрема, волонтер Наталя Юсупова різко висловилася про його можливий відхід з політики.

"Поки наша армія стримує окупантів, поки українські воїни віддають життя і здоров'я на війні, в тилу новини один гірше іншого. Кожен день, скандали, інтриги, звинувачення. Вакарчук вдруге склав депутатські повноваження. Лідером партії хотів бути, а боротися сил не вистачило. Навіть не починав, а ми за нього голосували. Ганчірка", - повідомила волонтер.

Нагадаємо, що трагедія у Вакарчука: в "Голосі" зізналися, куди зник нардеп, "весь тиждень...".

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