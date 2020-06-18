Верховна Рада в першому читанні підтримала законопроект президета Зеленського про народовладдя і всеукраїнському референдумі

У четвер, 18 червня, законопроект №3612 підтримали свої голосами 252 депутати.

Представляючи законопроект, перший заступник голови Ради Руслан Стефанчук зазначив, що документ передбачає можливість електронного голосування. З проекту прибрали консультативні референдуми і передбачили обов'язковість результатів референдуму для Верховної Ради і президента.

Законопроект передбачає наступне:

для призначення референдуму потрібно не менше 3 мільйона підписів громадян України;

на референдум може виноситися лише одне питання;

коштів на проведення референдуму виділяють з державного бюджету;

вперше створюються інструменти для електронного голосування з урахуванням загроз з точки зору безпеки;

Що можна виносити на референдум, згідно з законопроектом:

внесення змін до Конституції, зокрема щодо виборів і референдуму;

питання загальнодержавного значення;

питання зміни території України;

питання припинення дії законів або їх положень.

На референдум НЕ можуть виносити питання:

суперечать положенням Конституції України, загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права;

Спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету і територіальної цілісності України, створення загрози національній безпеці України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі;

Про законопроекти з питань податків, бюджету, амністії;

Віднесені Конституцією і законами України до відання органів правопорядку, прокуратури або суду.

Нагадаємо, 9 червня президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради як невідкладний законопроект про всеукраїнський референдум.

17 червня законопроект підтримав комітет.

Законопроект визначає такі умови проведення референдуму:

не менш 300 виборців повинні сформулювати питання на референдум та сформувати ініціативну групу з 60 чоловік;

збір 3 млн підписів у двох третинах адміністративно-територіальних одиниць в паперовій та електронній формі;

президент зобов'язаний видати указ про проведення референдуму в останню неділю 60-денного строку з дня видання цього указу.

референдум може бути припинений у разі відкриття конституційного провадження щодо конституційності питання Конституційним Судом.

Наголошується,що міжнародні організації дали позитивні відгуки щодо цього проекту закону. Крім того, він був направлений на висновок Венеціанської комісії.

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