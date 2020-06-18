В Україні можуть ввести надзвичайний стан для стримування "китайського" вірусу

Про це повідомив заступник керівника ОП Кирило Тимошенко в інтерв’ю “Українській правді“.

За його словами, така ймовірність існує.

"Проговорювали (із Зеленським - ред.), звичайно. Це умови, коли ми будемо розуміти, що є велика ймовірність того, що без надзвичайного стану ми не зможемо зупинити поширення вірусу. Там же багато різних факторів. Надзвичайний стан – це заходи, які можуть допомагати контролювати ситуацію, контролювати те, щоб люди знаходилися вдома.

Нагадаємо, що карантин в Україні офіційно продовжили до 31 липня у зв'язку з збільшенням кількості хворих.

Буде заборонено перебування у громадських будівлях, спорудах та на транспорті без засобів індивідуального захисту. У громадському транспорті буде заборонено перевозити більше людей, ніж в ньому передбачено сидячих місць.

Також ми повідомляли, що головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ході брифінгу попередив, що вже через 4 дні в деяких областях України можуть ввести жорсткий карантин.

Раніше Ляшко заявив, що українці перестали дотримуватися заходів обережності, тому стався стрибок захворюваності.

Нагадаємо, карантин рекордно продовжили, Шмигаль зробив термінову заяву про нові терміни: "Іншого способу немає".

Як повідомляла Politeka, у Зеленського зізналися, в якому він стані з-за важкого діагнозу дружини.

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