Російський президент Володимир Путін пригрозив Україні «погіршенням відносин»

Приводом для такої заяви стали слова його українського колеги Володимира Зеленського в січні 2020 року про роль СРСР у розв'язанні Другої світової війни, передає «Діалог.ua».

Як відомо, під час візиту до Польщі президент України назвав СРСР в числі держав, які розв'язали Другу світову війну. Більш того, першопричиною війни, за його словами, стала «змова тоталітарних режимів». Зеленський також зазначив, що першою від цього жаху постраждала Польща.

Такі слова дуже зачепили самолюбство Путіна. Під час інтерв'ю, фрагмент якого був показаний на центральному пропагадистському каналі РФ, він заявив про те, що через такі слова відбудеться «погіршення відносин між Україною і Росією».

Відповідаючи на запитання про те, чи можна таку заяву трактувати як завуальоване попередження Зеленському про те, що його слова можуть мати наслідки й особисто для Президента України, Путін заявив:

«Негативно позначаться. Я думаю, що і для нього, для самого Володимира Олександровича нічого в цьому доброго немає, маючи на увазі, що сама Україна сильно постраждала в ході Другої світової війни».

Раніше ми писали, що спроба Зеленського врегулювати конфлікт, а потім все кинути, пославшись на непоступливість іншої сторони, не пройде безслідно. Імпровізація в кризові моменти в бажанні поєднати жорсткий конфлікт з Москвою і тут же демонструвати відкритість, відгукнуться державі. Таку думку озвучив експерт Міжнародного центру перспективних досліджень (МЦПД) Микола Капітоненко.

«Україна ризикує остаточно перетворитися в обставину міжнародної політики, втративши залишки ініціативи та здібностей формувати порядок денний… – вважає експерт. – Тепер нас чекають роки збройного конфлікту і перспектива перетворення України на інструмент інших держав».

Нагадаємо, бойовики "Л/ДНР" погрожують атакувати Україну в повну силу.

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