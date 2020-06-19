Президент Володимир Зеленський уникнув сплати штрафу за порушення карантину в кафе Хмельницького

19 червня місцевий суд призупинив адміністративне провадження про порушення карантинних вимог президентом. Таке рішення оголосив суддя Андрій Мисинкевич після розгляду питання про адміністративне порушення.

Мова йде про відвідини президентом і делегацією кафе в Хмельницькому, коли це було заборонено карантинними обмеженнями.

Виробництво було припинено. Суддя звернувся до Верховного суду для тлумачення, чи може глава держави бути притягнутий до адміністративної відповідальності, адже згідно з Конституцією президент є недоторканним.

Нагадаємо, 3 червня Зеленський відвідав кафе в Хмельницькому, хоча заклади громадського харчування повинні були відкрити для відвідувачів зали тільки з 5 червня, а до цього можна було перебувати лише на літніх майданчиках. Разом з президентом були керівник ОП Андрій Єрмак, його перший заступник Сергій Трофимов, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, голова Хмельницької обласної держадміністрації Дмитро Габинета і хмельницький міський голова Олександр Симчишин.

наступного дня головний санлікар виправдовував прихід в кафе перевіркою закладів на готовність до нового пом'якшення карантину. При цьому Зеленський обіцяв заплатити штраф, якщо порушив постанову Кабміну.

"Я готовий віддати штраф, якщо щось порушив... так-Так, так і є, мені сказали, запросили, я зайшов - всі там перевірив", - заявив Зеленський.

Після перевірки поліцейські склали адмінматеріали за ст. 44-3 (порушення правил карантину людей) на власника кафе і відвідувачів.

Зазначимо, українці вкрай обурені ситуацією, що склалася.

«А челядь, яка сиділа навколо? А лютий борець з барановірусом Ляшко?», «Свої ж закони порушують і ще демонстративно не хочуть відповідати», «А ось ці біля нього на фото теж з імунітетом?», «В результаті постраждає тільки той, хто приносив каву», "Це шоу "Ми звичайні люди", «Вибачаюся запитати: всіх порушників маскового режиму викликали до суду для вручення штрафу або в суд викликають тільки тих, з кого не можна затребувати штраф? Ці негідники не тільки порушують карантин безкарно, але держава ще витрачає гроші на цей цирк…. ау, Венедиктова, немає недоторканних?», - пишуть в мережі.

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