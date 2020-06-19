Президент Владимир Зеленский избежал уплаты штрафа за нарушение карантина в кафе Хмельницкого. Украинцы возмущены и обвиняют президента в том, что он "провернул сделку"

19 июня местный суд приостановил административное производство о нарушении карантинных требований президентом. Такое решение объявил судья Андрей Мисинкевич после рассмотрения вопроса об административном нарушении.

Речь идет о посещении президентом и делегацией кафе в Хмельницком, когда это было запрещено карантинными ограничениями.

Производство было приостановлено. Судья обратился в Верховный суд для толкования, может ли глава государства быть привлечен к административной ответственности, ведь согласно Конституции президент является неприкасаемым.

Напомним, 3 июня Зеленский посетил кафе в Хмельницком, хотя заведения общепита должны были открыть для посетителей залы только с 5 июня, а до этого можно было находиться только на летних площадках. Вместе с президентом были руководитель ОП Андрей Ермак, его первый заместитель Сергей Трофимов, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, председатель Хмельницкой областной госадминистрации Дмитрий Габинета и хмельницкий городской голова Александр Симчишин.

На следующий день главный санврач оправдывал приход в кафе проверкой заведений на готовность к новому смягчения карантина. При этом Зеленский обещал заплатить штраф, если нарушил постановление Кабмина.

"Я готов отдать штраф, если что-то нарушил... Да-да, так и есть, мне сказали, пригласили, я зашел - все там проверил", - заявил тогда Зеленский.

После проверки полицейские составили админматериалы по ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) на владельца кафе и посетителей.

Отметим, украинцы крайне возмущены сложившейся ситуацией.

«А челядь, которая вокруг сидела? А лютый борец с барановирусом Ляшко?», «Свои же законы нарушают и ещё демонстративно не хотят отвечать», «А вот эти возле него на фото тоже с иммунитетом?», «В результате пострадает только тот, кто кофе приносил», "Это шоу "Мы обычные люди", «Извиняюсь спросить: всех нарушителей масочного режима вызывали в суд для вручения штрафа или в суд вызывают только тех, с кого нельзя востребовать штраф? Эти негодники не только нарушают карантин безнаказанно, но государство еще тратит деньги на этот цирк…. ау, Венедиктова, нет неприкасаемых?», - пишут в сети.

Напомним про вирус в семье президента: в ОП сделали срочное заявление, «завтра Зеленский и дети…»

Как сообщала Politeka, у Зеленского заикнулись о введении режима ЧП в Украине: "мы не сможем остановить..."

Также Politeka писала, что Зеленского внезапно проучили, президент аж снял маску: «До трех лет…»