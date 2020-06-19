У Києві в Свято-Михайлівському монастирі 18 червня відбулася панахида за Олексієм Порошенком, батьком п'ятого президента України
Петро Порошенко з дружиною Мариною і дітьми прибули в монастир близько 10:20. В цей же час приїхали Юрій та Ірина Луценко.
В монастир також прийшли представники партії "Європейська солідарність" – Андрій Парубій, Софія Федина, Артур Герасимов, Яна Зінкевич, Микола Княжицький, Володимир В'ятрович, Степан Кубів. Панахиду провів голова ПЦУ Епіфаній.
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Прощання з Олексієм Порошенком почалося о 12:00 за адресою: Інститутська, 7.
Зазначимо, похорон батька п'ятого президента України, перенесли на 19 червня через суд над Петром Порошенком.
18 червня біля стін Печерського районного суду Порошенко розповів, що не спав три дні і минулу ніч провів у труни батька. Також він подякував українцям за підтримку.
Нагадаємо, Олексій Порошенко помер внаслідок інсульту, який стався 15 червня після того, як він дізнався, що його сина викликають в суд для обрання запобіжного заходу, а прокуратура вимагає арешту п'ятого президента.
Олексій Порошенко з 2006 по 2010 роки був депутатом Вінницької обласної ради від партії «Наша Україна». А в 2012 він балотувався в народні депутати, але вирішив покинути гонку за рішенням родини.
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