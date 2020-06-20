Від Офісу президента Володимира Зеленського принесли вінок на могилу батька нардепа Петра Порошенка

Як передає Politeka.net, про це повідомив екс-радник міністра оборони і п'ятого президента України Юрій Бірюков на своїй сторінці в Facebook.

"Закінчилися похорон батька Петра Олексійовича, всі сказали всі належні слова, всі приїхали висловили співчуття родині. Все закінчилося", - повідомив він.

Але увагу Бірюков звернув на те, спочити пам'ять Олексія Порошенка з ОП прийшли лише через чотири години після закінчення прощання.

"Через 4 години після цього на кладовищі приїхала машина, і два людини вельми характерної зовнішності з досить характерними барсетками, скромно поставили до загальної маси квітка і вінків ще один вінок. Від Зеленського", - підкреслив екс-радник Порошенко.





Нагадаємо, Олексій Порошенко помер внаслідок інсульту, який стався 15 червня.

Олексій Порошенко з 2006 по 2010 роки був депутатом Вінницької обласної ради від партії «Наша Україна». А в 2012 він балотувався в народні депутати, але вирішив покинути гонку за рішенням родини.

Нагадаємо, втратив батька Петра Порошенка покарали без суду: перші подробиці.

Як повідомляла Politeka, велика біда у Порошенка, в сім'ї зважилися на крайні заходи.

Також Politeka писала, що Зеленський скасував важливе рішення Порошенка, "секретний" указ вже підписано: "повноваження перейдуть..."