Від Офісу президента Володимира Зеленського принесли вінок на могилу батька нардепа Петра Порошенка
Як передає Politeka.net, про це повідомив екс-радник міністра оборони і п'ятого президента України Юрій Бірюков на своїй сторінці в Facebook.
"Закінчилися похорон батька Петра Олексійовича, всі сказали всі належні слова, всі приїхали висловили співчуття родині. Все закінчилося", - повідомив він.
Але увагу Бірюков звернув на те, спочити пам'ять Олексія Порошенка з ОП прийшли лише через чотири години після закінчення прощання.
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"Через 4 години після цього на кладовищі приїхала машина, і два людини вельми характерної зовнішності з досить характерними барсетками, скромно поставили до загальної маси квітка і вінків ще один вінок. Від Зеленського", - підкреслив екс-радник Порошенко.
Нагадаємо, Олексій Порошенко помер внаслідок інсульту, який стався 15 червня.
Олексій Порошенко з 2006 по 2010 роки був депутатом Вінницької обласної ради від партії «Наша Україна». А в 2012 він балотувався в народні депутати, але вирішив покинути гонку за рішенням родини.
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