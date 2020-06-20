Скандальна колишній парламентар Ірина Фаріон грубо вилаяла президента України Володимира Зеленського за слова про Степана Бандеру

Відповідні кадри вона опублікувала на YouTube, передає Politeka.

«На чолі держави ми маємо блазня, ворога, негідника. І цей синонімічний ряд я можу продовжувати. Саме ця істота нещодавно висловилася за темою Степана Бандери», - зазначила вона.

Звернемо увагу, що Фаріон під час виступу не добирала виразів, називаючи Зеленського «воно», а також що «йому не під силу» зрозуміти, хто такий Степан Бандера.

До цього ми писали, що ексдепутат Ірина Фаріон зібралася в президенти України.

У мережі з'явився постопитування з приводу того, чи хочуть українці бачити на посаді президента України Ірину Фаріон. Однак думки українців з цього приводу виявилися кардинально іншими.

Хтось вважає, що Фаріон і близько не можна підпускати до такої посади. Інші ж, навпаки, не проти, щоб країну очолила ексдепутат, відома своїми різкими висловлюваннями.

«Вона була б кращим президентом», «Вона точно зробить Україну українською», «Ні, ніколи й ні за що», «борони Боже!», «Не дай Боже», «Ще цього нам не вистачало», «Заговорить українською півсвіту», - висловлюють в мережі протилежні точки зору.

Нагадаємо, Фаріон зробила різкий випад у бік "негідного" Зеленського: "Не варто у людини".

Як повідомляла Politeka, Фаріон принизила Усика й отримала ляпаса: "від злості аж перекривилась".

Також Politeka писала, що Фаріон відчитали після атаки на Зеленського: "Матюкаються направо і наліво, а потім роблять із себе українців".