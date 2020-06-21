Президент Росії Володимир Путін напосівся на Володимира Зеленського через його висловлювання про Другу світову війну

Глава Кремля не міг пройти повз висловлювання українського президента, який ще на початку року під час візиту в Польщу про відповідальність СРСР нарівні з нацистською Німеччиною за розв'язання Другої світової війни.

Так Путін заявив, що ці слова Зеленського можуть негативно відбитися на стосунках між Україною і Росією. Таку заяву президент зробив в рамках документального проекту «Росія. Кремль. Путін», фрагмент з якого показали на каналі «Росія-1».

На питання про те, як він ставиться до висловлювань Зеленського про Другу світову Путін відповів:

«Негативно. Я думаю, що і для самого Володимира Олександровича нічого в цьому доброго немає. Маю на увазі, що сама Україна сильно постраждала в ході Другої світової війни».

Він також зробив ще одну дивну заяву про українсько-російські відносини. Так, за словами Путіна, візит керівництва України в Росію нібито «неминучий».

«Я думаю, що це (візит керівництва України - прим. ред.) неминуче. Звичайно, це відбудеться, питання — коли. Але ми почекаємо», - заявив Путін.

Раніше ми писали, що Володимир Путін може використовувати жителів окупованого Донбасу, яким роздали російські паспорти, для того щоб утриматися в президентському кріслі.

Про нову схему Кремля розповів в аналітичній статті в таблоїді Bild оглядач Юліан Рєпкє. Він нагадав про те, що близько 200 тисяч українців на окупованих територіях незаконно отримали російські паспорти, тим самим отримавши право голосу на референдумі щодо конституційних поправок, який повинен пройти в Росії вже 1 липня. Відомо, що Путін має намір використовувати ці поправки для обнулення своїх президентських термінів.

Ріпці вважає, що в Кремлі хочуть скористатися цим шансом.

Нагадаємо, обнулення Путіна: українців хочуть вивозити на голосування автобусами, "раптово отримали...".

Як повідомляла Politeka, спантеличений Путін яскраво зганьбився перед Трампом, фотожаба справила фурор.

Також Politeka писала, що оскаженілий "майданом" Лукашенко терміново зв'язався з Путіним: "Цього не буде точно".