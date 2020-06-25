Андрій Пальчевський жорстко відреагував на скандали з «слугами народу», яких останнім часом стає все більше

Як передає Politeka.net, про це громадський діяч говорить у новому відеозверненні, яке з'явилося на його сторінці в Facebook. (Щоб подивитися - проскрольте вниз).

«Якщо говорити про «зелених», то вони тільки і займаються зараз тим, що відхрещують своїх однопартійців від усіляких висловлювань. Одного намагаються прикрити від слова «засранці», яким були нагороджені наші, загалом-то несолодке життя напевно проживаючі далекобійники. Не можна керівнику країни називати своїх громадян, навіть ув'язнених, засранцями. Йому – не можна. Татові можна, мамі, напевно, теж можна, а президентові не можна», - заявив громадський діяч.

Пальчевський також відреагував на виправдання голови партії «Слуга народу» щодо обговорення своїх колег.

«Друге. Корабельні сосни та обговорення переваг силіконових і нот ту мач, тобто не надто силіконових цілого депутата на прізвище Аллахвердієва. Далі придумують історію два головних партійця Арахамія і другого я не пам'ятаю, тому що скоро віднесе вітром історії їх усіх, про те що вони мали на увазі насправді іншу жінку. Значить на Аллахвердієву не можна, а на ту можна, з тією, мабуть, вже порішали. Ну яке неподобство. Та ще й сказали, що слова вирвані з контексту. Слава Богу, не весь контекст чути, бо я так припускаю, крім зовнішніх достоїнств ще обговорювалися і внутрішні», - зазначив він.

Пальчевський не обійшов увагою і заяву голови парламентського комітету з питань соцполітики та захисту прав ветеранів, нардепа від фракції «Слуга народу» Галини Третьякової про те, що у безробітних народжуються діти «низької якості»

«А що стосується висловлювання Третьякової, щодо неякісних дітей – вона права. Неякісні діти є. І ми знаємо, де вони. Це той самий підбір цієї нещасної Зе-команди, яка зараз зраджує один одного і біжить від свого лідера, який присоромлює засранців, у бік виборів», - висловився громадський діяч.

При цьому Пальчевський впевнений, що вибори, які відбудуться восени, «підпишуть вирок зеленому руху, тому що думати треба головою, а не самі знаєте чим, дорогі зелені зас..ланці.»

Пальчевський передбачив, що очікує президентську партію вже незабаром.

«Ніхто з зеленого руху не очікує, який нищівний удар в щелепу вони отримають цієї осені. А далі весна прийде будемо саджати. Ось тільки питання вже встане: «Кого?», - підсумував він.

Зе качество детей... Зе качество детей... Gepostet von Андрей Пальчевский am Donnerstag, 25. Juni 2020

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