Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про необхідність підтримати українців в умовах карантину

25 червня голова Кабміну з обуренням констатував новий антирекорд за кількістю заражених китайським вірусом українців. Він підкреслив, що ця статистика у нас в країні продовжує зростати, а разом з нею збільшується і завантаженість лікарень. Прем'єр заявив, що це негативний сигнал, який свідчить про те, що країна увійшла в «серйозну хвилю захворюваності».

За словами Шмигаля, в той час як ситуація в країні погіршується, місцева влада заради власних політичних балів продовжує послаблювати обмеження. Він підкреслив, що уряд закликає людей дотримуватися карантину і готовий продовжувати карати за порушення.

У той же час, прем'єр вирішив підбадьорити українців, нагадавши їм про те, що нам не вперше долати кризові ситуації.

«Це наш плюс і величезна перевага. Ми стільки разів були в кризах, що сьогодні кризу почали сприймати, на жаль, як частину життя», - вважає Шмигаль.

Він також нагадав, що зараз в країні діє адаптивний карантин, а значить регіони, де ситуація не критична, можуть працювати в звичайному режимі.

«Ті області та регіони, де можна працювати у звичайному режимі, працюйте і підтримуйте економіку. А де почався пік, там ми змушені посилювати карантинні правила», - підкреслив прем'єр.

Він додав, що зараз головне – не розслаблятися і не допустити нового піку. За словами глави Кабміну, для цього уряд збирається збільшити штрафи за недотримання маскового режиму. Зокрема, будуть штрафувати власників закладів і транспорту, де спостерігаються порушення. Зазначимо, що напередодні прем'єр також пригрозив українцям посиленням карантину в разі ігнорування обмежень.

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