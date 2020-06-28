Громадський діяч Андрій Пальчевський розкрив підводні камені багатомільярдної допомоги Міжнародного валютного фонду Україні

Пальчевський припустив, що сума в 5-6 мільярдів, наприклад, для Німеччини є сміховинною, тоді як українців такі гроші заженуть в ще більшу кабалу. Про це громадський активіст заявив в ефірі програми "Прайм" на телеканалі "112", передає Politeka.net.

Експерт заявив, що українців хочуть перетворити на "рабську силу".

«Один транш МВФ становить одну сміхотворну частку від того, що німці виплачують своїм дітям насправді... А нам з цими 6 мільярдами, які з точки зору економічної – це смішні цифри… Що мільярд, що 6 мільярдів, вони цілком порівнянні з побутовими витратами перших наших сімей, - прокоментував Пальчевський. - Сьогоднішні, так би мовити, володарі світу вони взагалі хотіли б Україну [перетворити] в такий майданчик для постачальників рабської робочої сили від Фінляндії до Великобританії…».

Нагадаємо, 10 червня рада директорів МВФ схвалила програму Stand-By для України обсягом 5 млрд доларів. Перший транш становить 2,1 млрд доларів. Інша частина буде поетапно розділена на чотири виплати. В цілому, програма допомоги розрахована на 18 місяців.

Раніше ми повідомляли, Пальчевський назвав винних у знищенні української економіки. На думку експерта, олігархат, що процвітає в нашій країні ось вже 30 років, довів українців до ручки.

"У нас як зайшли в 91-му році олігархи, як забрали владу і гроші… а потім ми дивуємося, чому у нас найбідніші люди, чому у нас найбільша кількість заробітчан. Чому у нас кожні п'ять років революції? Тому що таку несправедливість, як ми успадкували в 90-ті роки...", - журиться Пальчевський.

Нагадаємо, Пальчевський розніс Зеленського з-за людей з "Квартал 95" у влади — пора збирати нову команду.

Як повідомляла Politeka, Пальчевський розкрив небезпека МВФ для України: «Хочуть перетворити у постачальника рабської робочої сили».