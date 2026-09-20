Грошова допомога в Полтавській області від УВКБ ООН відтепер виплачується за новою програмою «Грошова допомога за пріоритетами». Максимальна сума — 12 300 гривень на особу.

Грошова допомога в Полтавській області від УВКБ ООН змінила правила виплат. З квітня 2026 року агенція перейшла від багатоцільової грошової допомоги (MPCA) до підходу «Грошова допомога за пріоритетами», повідомляють на офіційному порталі УВКБ ООН в Україні.

Тепер кошти спрямовують передусім переселенцям, евакуйованим із прифронтових громад та постраждалим від обстрілів. Реєстраційні центри партнерів УВКБ ООН працюють і в Полтавській області.

Хто і скільки може отримати

Евакуйовані, які залишили домівку через обстріли або офіційні накази, підпадають під програму ГДП 2. Виплата становить 12 300 гривень на особу одноразово на три місяці; заявку треба подати протягом 45 днів після виїзду.

Таку саму суму — 12 300 гривень на особу — дають за ГДП 3 тим, хто постраждав від обстрілів і втратив дохід або зазнав раптових витрат.

Для жителів прифронтових територій у радіусі 0–50 км від лінії фронту чи кордону діє ГДП 1 — 10 800 гривень на особу на шість місяців із можливістю однієї виплати всієї суми.

Найбільш вразливі ВПО, які перебувають у переміщенні понад шість місяців і не отримують державну допомогу на проживання, можуть розраховувати на ГДП 4: 2 000 гривень щомісяця на дорослого та 3 000 гривень на дитину або особу з інвалідністю.

Окремий вид підтримки — для тих, хто повернувся додому протягом останніх 12 місяців і прожив на місці щонайменше три місяці: 3 600 гривень на місяць упродовж трьох місяців (загалом 10 800 гривень) одним платежем.

Які документи потрібні

Для реєстрації знадобляться податковий номер, паспорт або інший документ, що посвідчує особу, довідка ВПО (за наявності), IBAN гривневого рахунку головного заявника та свідоцтва про народження дітей. За потреби — документ про опікунство чи медичний висновок.

Як подати заявку

Самостійної прямої реєстрації УВКБ ООН не проводить. Запис відбувається через партнерів агенції — перелік пунктів реєстрації R2P та онлайн-черга доступні на сайті r2p.org.ua. Саме партнери оцінюють вразливість домогосподарства й ухвалюють рішення про суму.

Раніше Politeka повідомляла, які види підтримки від держави можна отримати у Полтавській області.