Скандальний "слуга народу" Євген Брагар нагрубив українцям, виправдавшись власними принципами

Як повідомляє Politeka.net, почалася словесна перепалка на сторінці політика у соціальній мережі Facebook.

Євген Брагар прославився на всю Україну, запропонувавши пенсіонерам продавати собак, щоб розплатитися за комуналку. Тепер він присвятив пост виборів до рад громадського контролю при НАБУ. За його словами, політичні сили використовували фейкові організації.

Один з коментаторів поцікавився у депутата: "Так ти заспокоїшся чи ні". У відповідь Євген Брагар запропонував українцеві відписатися, якщо йому не подобається читати пости. Інший користувач соцмережі звернувся увагу, що депутат звернувся до співрозмовника на "ти", і обурився: "А чому ви тикаєте, Шановний депутат? Ви забули, на чиї податки живете і хто вам гроші платить? Може вам нагадати?". Після цього Євген Брагар заявив: "Можу послати".

В коментарях народному обранцю нагадали про закон про статус народного депутата, який вимагає дотримуватися норм моралі, поважати честь і гідність, як свою, так і інших громадян. Євген Брагар знайшовся, що відповісти і на це зауваження: "Я дотримуюсь норм моралі, захищаючи власну ідеологічну позицію".

Нагадаємо, що заборгували за комуналку українці розплачуються собаками, Брагар радіє: "Пустили тузика з молотка".

Також Politeka писала, що продавець собак Брагар розлютив українців новою ініціативою: «Терміново пройти психіатра».

А ще Politeka повідомляла, що у мережу потрапив скандальний документ "Слуги" Брагара про скасування уроків історії, «це дно».