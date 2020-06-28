Скандальний "слуга народа" Евгений Брагар нагрубил украинцам, оправдавшись собственными принципами

Как сообщает Politeka.net, словесная перепалка началась на странице политика в социальной сети Facebook.

Евгений Брагар прославился на всю Украину, предложив пенсионерам продавать собак, чтобы расплатиться за коммуналку. Теперь он посвятил пост выборам в советы общественного контроля при НАБУ. По его словам, политические силы использовали фейковые организации.

Один из комментаторов поинтересовался у депутата: "Да ты успокоишься или нет". В ответ Евгений Брагар предложил украинцу отписаться, если ему не нравится читать посты. Другой пользователь соцсети обратился внимание, что депутат обратился к собеседнику на "ты", и возмутился: "А почему вы тыкаете, Уважаемый депутат? Вы забыли, на чьи налоги живете и кто вам деньги платит? Может вам напомнить?". После этого Евгений Брагар заявил: "Могу и послать".

В комментариях народному избраннику напомнили о законе о статусе народного депутата, который требует соблюдать нормы морали, уважать честь и достоинство, как свою, так и остальных граждан. Евгений Брагар нашелся, что ответить и на это замечание: "Я придерживаюсь норм морали, защищая собственную идеологическую позицию".

Напомним, что задолжавшие за коммуналку украинцы расплачиваются собаками, Брагар ликует: "Пустили тузика с молотка".

Также Politeka писала, что продавец собак Брагар взбесил украинцев новой инициативой: «Срочно пройти психиатра».

А еще Politeka сообщала, что в сеть попал скандальный документ "Слуги" Брагара об отмене уроков истории, «это дно».