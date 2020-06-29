Переведення дітей на дистанційне навчання негативно відіб'ється на самих учнях

Про це в ефірі телеканалу 112 Україна заявив громадський діяч Андрій Пальчевський, передає Politeka.net.

За його словами, головною проблемою дистанційного навчання є не неякісна освіта, а відсутність соціалізації для дітей.

"Дитинство - це щастя спілкування один з одним, з учителем, якщо тобі пощастило... Це щастя виходу з дому", - підкреслив Пальчевський.

Громадський діяч також закликав в Україні запровадити спеціальну систему тестування, яку вже активно використовують у західних країнах.

"Якщо ми знаємо, що ми не можемо вивести дітей в школу як зазвичай, то можна спробувати, зробивши спеціальну систему. Ця система, коли ми знаємо, що дитина протестована, і з ким у неї були зв'язки. І може хоч будуть якісь групи людей, де підконтрольно іноді їх можна збирати на умовах соціальної дистанції, якщо вони сидять в шашковому порядку", - подчекрнул Пальчевський.

Коментуючи інформацію про те, що Україну внесли до списку "червоної зони" з підвищеним рівнем зараження, він заявив наступне: "Ми догралися до червоної зони. Я казав два місяці тому, що вся брехня, яку ми чуємо від доктора Ляшка і йому подібних фахівців щодо того, що у нас нібито все під контролем, виллється в те, що Україна залишиться останньою країною в Європі, де буде кількість захворювань. Чому? Тому що треба було говорити правду, Володя, з самого початку і відокремити хворих від здорових".

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