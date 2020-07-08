У середу, 8 липня відбулося засідання Печерського районного суду Києва щодо обрання запобіжного заходу п'ятому президенту, лідеру «Європейської солідарності» Петру Порошенку

Порошенко особисто був присутній на засіданні суду, як і на двох попередніх.

Зазначимо, під будівлею суду зібралися прихильники п'ятого президента.

Перед тим, як увійти до зали суду, Порошенко вже традиційно звернувся з промовою до присутніх.

Також перед присутніми виступила колишня перша леді Марина Порошенко.

Відзначимо, суд сьогодні прийняв зовсім не те, рішення, якого чекали.

Порошенко оголосили про завершення досудового слідства. Також йому не будуть обирати запобіжний захід.

"В ОГПУ паніка. Вчора вночі до 0:30 вони переконували суддю Печерського суду Батрин в тому, що їм необхідні ще 3 місяці для завершення слідства про призначення Семочко. Інакше ніяк, зовсім. Дуже складна справа. А сьогодні виявилося, що вони ще вчора це слідство закінчили. суддя Батрин дарма старалась, суддя Вовк вільний, всі вільні. Клопотання про запобіжний захід Порошенко не підлягає розгляду", – повідомив адвокат Порошенко Ілля Новіков.

Раніше, засідання Печерського райсуду Києва про обрання запобіжного заходу п'ятому президенту України, лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку відбулося 18 червня і 1 липня.

Слідство спочатку просило обрати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, але в перший день суду стало наполягати на більш м'якійю мірі - особистому зобов'язанню з забороною на виїзд за кордон.

Запобіжний захід просили призначити до кінця слідства. Спочатку озвучувалися терміни його закінчення - до 10 липня - тобто під особистим зобов'язанням Порошенко б знаходився всього один день. Але напередодні сьогоднішнього засідання суд продовжив досудове розслідування у справі екс-президента до 10 жовтня. Що дало можливість обрати запобіжний захід на стандартні два місяці.

Нагадаємо, Порошенко закидають тиск на главу Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка в 2018 році - нібито в результаті цього він перевищив службові повноваження, призначивши першим заступником Сергія Семочко.

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