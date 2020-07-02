В резиденції президента Володимира Зеленського в Прикарпатті проводять весілля з вельми скромним розцінками

Про це стало відомо "4 каналу", передає Politeka.net (щоб подивитися сюжет, скрольте вниз).

Мова йде про президентської резиденції "Синьогора", яка розташована в селі Гута Івано-Франківської області. Як з'ясували журналісти, для президента-втікача Віктора Януковича там в свій час обладнали тенісний корт, а для Володимира Зеленського зробили новий спортмайданчик. На території також є угіддя для полювання, лижні траси і вертолітний майданчик. Чинний глава держави відпочивав у "Синьогорі" під час різдвяних свят.

Резиденція президента є режимним державним об'єктом, але як виявилося, тут незаконно проводять весілля. Співробітники розповіли, що відвідувачів пропускають під виглядом екскурсії. За одне урочистий захід на вісім чоловік обійдеться всього в одну тисячу гривень (якщо більше - ще по 50 гривень за кожного гостя), стільки ж коштує оренда приміщення на одну ніч. Є ще котеджі на дві сім'ї, які здають по дві тисячі гривень на добу. Тут навіть можуть накрити на стіл з розрахунку 350 гривень на людину.

Весілля у державному маєтку «Синьогора», де відпочиває Президент - недорого та доступно 👰🤵 У державному маєтку «Синьогора», де відпочиває Президент протизаконно організовують весілля. Журналісти Хто як живе? перевірили, чи можна організувати виїзну церемонію на території. Gepostet von 4 КАНАЛ am Mittwoch, 1. Juli 2020

Юрист Михайло Стрельников зазначив, що проводити такі заходи незаконно: "Це все порушення, зловживання. Зрозуміло, що усно, це йде в кишеню".

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