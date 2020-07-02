В резиденції президента Володимира Зеленського в Прикарпатті проводять весілля з вельми скромним розцінками
Про це стало відомо "4 каналу", передає Politeka.net (щоб подивитися сюжет, скрольте вниз).
Мова йде про президентської резиденції "Синьогора", яка розташована в селі Гута Івано-Франківської області. Як з'ясували журналісти, для президента-втікача Віктора Януковича там в свій час обладнали тенісний корт, а для Володимира Зеленського зробили новий спортмайданчик. На території також є угіддя для полювання, лижні траси і вертолітний майданчик. Чинний глава держави відпочивав у "Синьогорі" під час різдвяних свят.
Циклони обрушаться на Україну з усієї сили, стихія не пощадить нікого: до чого готуватися українцям
Пишногруда дочка Віри Брежнєвої ледве вмістила свою красу в купальник: ідеальний ракурс
"Жорстко": Івлєєва з "Орла і Решки" показала зайве в тісній майці, ліфчик не був би зайвим
"Штраф до 18 тисяч гривень": українців чекає покарання за домашніх тварин, у Раді вже попередили
Резиденція президента є режимним державним об'єктом, але як виявилося, тут незаконно проводять весілля. Співробітники розповіли, що відвідувачів пропускають під виглядом екскурсії. За одне урочистий захід на вісім чоловік обійдеться всього в одну тисячу гривень (якщо більше - ще по 50 гривень за кожного гостя), стільки ж коштує оренда приміщення на одну ніч. Є ще котеджі на дві сім'ї, які здають по дві тисячі гривень на добу. Тут навіть можуть накрити на стіл з розрахунку 350 гривень на людину.
Юрист Михайло Стрельников зазначив, що проводити такі заходи незаконно: "Це все порушення, зловживання. Зрозуміло, що усно, це йде в кишеню".
Нагадаємо, волонтер пояснила Зеленському, хто насправді врятував Україну.
Також Politeka писала, що зарослий Зеленський вирвався із самоізоляції і пригрозив українцям: "Погано буде всім".