Свідки розповіли про те, що сталося між Володимиром Зеленським і главою НБУ Яковом Смолієм перед тим, як останній написав заяву про відставку
Наголошується, що у Смолія з Зеленським конфлікт, а напередодні у них відбулася напружена розмова. Про це повідомляє LIGA.net з посиланням на трьох очевидців конфлікту на засіданні Нацради реформ.
Наголошується, що однією з причин стали різні погляди президента і глави НБУ на розвиток економіки.
Так, Зеленському нібито не сподобалися слабкі результати держпрограми дешевих кредитів "5-7-9" – він у різкій формі висловив претензії Смолію, що банки-учасники видають мало кредитів.
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"5-7-9" – це стара претензія. Зеленський висловлював її ще в січні: висока ставка, за якою НБУ не дає хід кредитами. І взагалі, президент знаходиться в іншій економічній парадигмі: гроші – кров економіки, їх потрібно більше; сушити економіку – не можна, курс – трохи опустити тощо. А Смолій зі своїм таргетуванням інфляції під час кризи – це так собі історія", – заявили в керівництві "Слуги народу".
Водночас джерела "Економічної Правди" у Верховній Раді розповіли, що зараз розглядаються три можливі кандидатури на посаду голови НБУ:
- Володимир Лавренчук. Колишній голова правління "Райффайзен Банку Аваль", вже був кандидатом на посаду глави НБУ після відставки Валерії Гонтарєвої.
- Кирило Шевченко. Чинний керівник державного Укргазбанку.
- Тимофій Милованов. Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства в уряді Олексія Гончарука і президент Київської школи економіки.
Зазначимо, у четвер, 2 липня на сайті Верховної Ради з'явилася інформація те, що Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду подання на звільнення Якова Смолія від посади голови Національного банку.
Зазначається, що проект документа № 3772 переданий на розгляд керівництву Верховної Ради.
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