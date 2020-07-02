Свідки розповіли про те, що сталося між Володимиром Зеленським і главою НБУ Яковом Смолієм перед тим, як останній написав заяву про відставку

Наголошується, що у Смолія з Зеленським конфлікт, а напередодні у них відбулася напружена розмова. Про це повідомляє LIGA.net з посиланням на трьох очевидців конфлікту на засіданні Нацради реформ.

Наголошується, що однією з причин стали різні погляди президента і глави НБУ на розвиток економіки.

Так, Зеленському нібито не сподобалися слабкі результати держпрограми дешевих кредитів "5-7-9" – він у різкій формі висловив претензії Смолію, що банки-учасники видають мало кредитів.

"5-7-9" – це стара претензія. Зеленський висловлював її ще в січні: висока ставка, за якою НБУ не дає хід кредитами. І взагалі, президент знаходиться в іншій економічній парадигмі: гроші – кров економіки, їх потрібно більше; сушити економіку – не можна, курс – трохи опустити тощо. А Смолій зі своїм таргетуванням інфляції під час кризи – це так собі історія", – заявили в керівництві "Слуги народу".

Водночас джерела "Економічної Правди" у Верховній Раді розповіли, що зараз розглядаються три можливі кандидатури на посаду голови НБУ:

Володимир Лавренчук. Колишній голова правління "Райффайзен Банку Аваль", вже був кандидатом на посаду глави НБУ після відставки Валерії Гонтарєвої.

Кирило Шевченко. Чинний керівник державного Укргазбанку.

Тимофій Милованов. Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства в уряді Олексія Гончарука і президент Київської школи економіки.

Зазначимо, у четвер, 2 липня на сайті Верховної Ради з'явилася інформація те, що Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду подання на звільнення Якова Смолія від посади голови Національного банку.

Зазначається, що проект документа № 3772 переданий на розгляд керівництву Верховної Ради.

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