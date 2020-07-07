Янош Адер вже скаржився на забруднення Тиси, але реакції не дочекався

Президент Угорщини Янош Адер закликав Володимира Зеленського "вирішити ситуацію з забрудненням Тиси", заявивши що в країну по воді переміщується купа сміття з України

Як повідомляє Politeka, відповідний лист Адера до Зеленського розміщено на офіційному сайті президента Угорщини, передає "Європейська правда".

Угорський президент наголосив, що води річки Тиса несуть на територію країни купи сміття, з яким угорська влада вже не може впоратися.

"Засмучує, що забруднення Тиси відходами не було зменшено і воно несе тривалу загрозу крихкій екосистемі річки", - заявив Адер в листі, адресованому Зеленському.

Він наголосив, що угорські машини вже не можуть впоратися з "купами сміття, які надходять в нестримній кількості". Він також заявив, що така ситуація "не варта європейських стандартів".

Основна причина забруднення, за словами Адера, полягає в тому, що населення скидає відходи в заплави річок. Президент Угорщини нагадав Зеленському, що в минулому році він вже говорив про цю проблему.

Зеленський - не єдиний, хто отримав відповідного листа. Щодо забруднення річки Адер також написав президенту Румунії Клаусу Йоханнісу.

Угорський президент повідомляє, що через нещодавні повені велика кількість пластикових пляшок та інших відходів потрапили до Угорщини, що, за його словами, перешкоджає рибальству, туризму і чинить серйозний негативний вплив на стан дикої природи.

Адер закликав президентів України та Румунії використати свій вплив, щоб зупинити забруднення Тиси.

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