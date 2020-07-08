Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія спробував виправдатися за скандал з "корабельною сосною" в Миколаєві

Скандальну заяву нардеп зробив в ефірі українського телеканалу, пише Politeka.net.

За його словами, він нібито не вживав образливих слів на адресу колеги по фракції "Слуга народу".

Арахамія також виправдався і заявив, що "машинально погодився з фразою", яку виголосив Олександр Корнієнко.

"Я нещодавно був, так би мовити, мимовільним учасником одного з "зашкварів", як говориться. Насправді я просто сказав "так", але в ЗМІ це розійшлося, що я учасник. Я взагалі на той момент був дуже стомлений, тому що це був четвертий день нашого туру по Україні - в 6:00 підйом, потім цілий день ми їздимо, в касках, відвідуємо підприємства. Це було дуже велике навантаження. Я взагалі нічого не хотів, я хотів зникнути з цього місця і просто поїхати додому", - заявив парламентарій в ефірі телеканалу.

Підсумовуючи, Давид Арахамія виправдався, що не слухав, про що казав його колега по фракції Олександр Корнієнко, а "просто кивав на те, що б він не говорив, просто вже був на автопілоті".

Раніше ми розповідали про конфуз "слуг народу" в Миколаєві. Зокрема, Давида Арахамію і Олександра Корнієнка зняли у момент, коли вони обговорювали свою колегу Ірину Аллахвердієву і збиралися привести її до Зеленського.

Більш того, нардепи назвали свою колегу по Раді "робочою бабою" і "корабельною сосною", яка може "відх**ити 300 зустрічей за чотири місяці".

Пізніше Корнієнко спробував виправдатися і заявив, що вони з Арахамією обговорювали не Аллахвердієву, а Тетяну Домбровську. Він попросив вибачення у політика і запевнив, що нічого поганого не мав на увазі.

Нагадаємо, з'явилися фото нардепши, яку Слуги народу вирішили нав'язати Зеленському.

Як повідомляла Politeka, "слуги народу" зганьбилися безсоромними обговоренням на камеру своєї гарячої колеги.

Також Politeka писала, що слуга народу засвітила в Раді зайве, скандальне фото облетіло мережу.