Тепер ті, хто скаже, що півострів украдений, можуть загриміти в колонію

В російську Держдуму підготували і внесли три законопроекти, покликаних забезпечити виконання поправки про захист територіальної цілісності країни

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на росЗМІ.

Ініціативу прокоментував голова комітету Держдуми з держбудівництва та законодавству, співголова робочої групи з підготовки пропозицій щодо поправок до Конституції Павло Крашенінніков:

«Оскільки в Конституції закріплена пряма заборона на відчуження частини території Російської Федерації чи на здійснення інших дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності, пропонується доповнити Кримінальний кодекс новою статтею 280.2 «Порушення територіальної цілісності Російської Федерації».

Таким чином, заклики до порушення територіальної цілісності РФ загрожують колонією на строк від шести до 10 років.

Ініціатива депутатів не залишилася непоміченою в соцмережах.

«Сказав, що Крим - це Україна, чи що Татарстан повинен бути вільним - отримай 10 років таборів. Це точно не 1937 рік?», – наголошується в блозі « Мuд Ρöuccu».

«Крим - це Україна. Кубань - це Україна. Владивосток - це Китай», «з таким же успіхом можна поїхати, якщо скажеш, Лугандонию чи Донбабве треба до складу Росії включати?», «Ну так "по заповітам дідів". Цій кривавій фантасмагорії немає кінця. І найстрашніше не Путін і його камарилья, а десятки мільйонів імбіцилів, згодних на своє приниження та утиск. У 21 столітті люди не еволюціонували, а деградували до рівня їх неписьменних дідів», «Це не 1937й. Це часи Ваньки Грозного. Тупо помри», – коментують користувачі.

Тим часом все частіше звучать розмови про плани Росії вторгнутися в Херсонську область, щоб пробити водний коридор в Крим. Реальність такого сценарію не виключають європейські та американські експерти.

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