П'ятий президент, лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко став учасником інциденту в центрі Києва

У середу, 8 липня проходить засідання Печерського районного суду Києва щодо обрання йому запобіжного заходу.

Біля будівлі суду традиційно зібрався мітинг підтримки. Туди прийшли близько 10 тис. українців.

Проходячи в натовпі, який скандував "криголам", Порошенко зачепив оператора, який знімав те, що відбувається. (Щоб переглянути відео - проскролльте вниз)

Після цього випадку в мережі згадали інші казуси Порошенка з натовпом. Користувачі жартують: що раніше "зривав шапки, хапав за носи. Тепер ось камери збиває. Правда, випадково. Але майстерність і досвід вгадуються".

Так у 2019 році велике здивування викликало відео на якому Порошенко в ході зустрічі з людьми у Запоріжжя з невідомих причин зірвав шапку з дівчини. На іншому ролику зображено, як Порошенко хапає за ніс чоловіка двома пальцями. Але при цьому посміхається.

З самісінького ранку читачі мене порадували не лише великим спектром реакцій на попередній викладений мною ролик, де Петро Порошенко на слова (які б вони не були) дає відповідь руками - зриває з малолітньої дівчини шапку, —а й посиланням на це відео. Воно мене здивувало ще більше, ніж попереднє. Бо свідчить про те, що неповага до людей з боку президента є систематичним явищем. Це взагалі якийсь шок. На новому відео, знятому раніше за інцидент з дівчиною, Петро Порошенко, проходячи вздовж вишикуваних перед ним виборців, хапає одного чоловіка за носа.🤦🏻‍♀️ Gepostet von Tetyana Vysotska am Mittwoch, 27. Februar 2019

Зазначимо, перед тим, як зайти в суд сьогодні Порошенко виступив перед присутніми. У своїй промові він заявив, що влада сьогодні бореться не з зовнішнім агресором, а з волонтерами та активістами всередині країни.

Що стосується справи проти нього, то Порошенко заявив, що рішення суду продовжити терміни попереднього розслідування у справі про призначення Сергія Семочко першим заступником керівника Служби зовнішньої розвідки, в якому Порошенко є підозрюваним, було прийнято вночі і під тиском. За його словами, це спрямовано на те, щоб заблокувати його участь у виборчій кампанії перед місцевими виборами.

Нагадаємо, справа, в якій Порошенка хочуть обрати запобіжний захід, полягає, за даними прокуратури, в тому, що в 2018 році тодішній президент Порошенко нібито схилив голову Служби зовнішньої розвідки України до перевищення нею влади та службових повноважень. Адвокат Ілля Новіков припускає, що мова йде про призначення першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочко. Захист колишнього президента і сам Петро Порошенко відкидає звинувачення у порушенні закону.

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