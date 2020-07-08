П'ятий президент, лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко став учасником інциденту в центрі Києва
У середу, 8 липня проходить засідання Печерського районного суду Києва щодо обрання йому запобіжного заходу.
Біля будівлі суду традиційно зібрався мітинг підтримки. Туди прийшли близько 10 тис. українців.
Проходячи в натовпі, який скандував "криголам", Порошенко зачепив оператора, який знімав те, що відбувається. (Щоб переглянути відео - проскролльте вниз)
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Після цього випадку в мережі згадали інші казуси Порошенка з натовпом. Користувачі жартують: що раніше "зривав шапки, хапав за носи. Тепер ось камери збиває. Правда, випадково. Але майстерність і досвід вгадуються".
Так у 2019 році велике здивування викликало відео на якому Порошенко в ході зустрічі з людьми у Запоріжжя з невідомих причин зірвав шапку з дівчини. На іншому ролику зображено, як Порошенко хапає за ніс чоловіка двома пальцями. Але при цьому посміхається.
Зазначимо, перед тим, як зайти в суд сьогодні Порошенко виступив перед присутніми. У своїй промові він заявив, що влада сьогодні бореться не з зовнішнім агресором, а з волонтерами та активістами всередині країни.
Що стосується справи проти нього, то Порошенко заявив, що рішення суду продовжити терміни попереднього розслідування у справі про призначення Сергія Семочко першим заступником керівника Служби зовнішньої розвідки, в якому Порошенко є підозрюваним, було прийнято вночі і під тиском. За його словами, це спрямовано на те, щоб заблокувати його участь у виборчій кампанії перед місцевими виборами.
Нагадаємо, справа, в якій Порошенка хочуть обрати запобіжний захід, полягає, за даними прокуратури, в тому, що в 2018 році тодішній президент Порошенко нібито схилив голову Служби зовнішньої розвідки України до перевищення нею влади та службових повноважень. Адвокат Ілля Новіков припускає, що мова йде про призначення першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочко. Захист колишнього президента і сам Петро Порошенко відкидає звинувачення у порушенні закону.
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