Застосовувати зброю проти учасників Майдану в 2014 році було виправданим рішенням

Таку заяву зробив колишній міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко в інтерв'ю mk.ru.

"18 лютого, коли почалися неприкриті вбивства міліціонерів і цивільних, правоохоронці були змушені робити рішучі дії, відтісняти радикалів до Майдану, 19 лютого радикали були готові бігти... Але, на жаль, ніякої команди зверху йти до кінця «Беркуту», не послідувало. На питання, чому я не віддав цю команду, не взяв на себе відповідальність, скажу так: я її віддав", - заявив колишній міністр МВС.

Захарченко впевнений, що "зачистки площі виявилося недостатньо".

"Я бачив, що відбувається збройний переворот, за таких обставин, враховуючи можливі масові людські жертви, застосування сили є виправданим на будь-якому рівні. Але мого рішення зачищати площу, мабуть, виявилося недостатньо", - заявив соратник Януковича.

Нагадаємо, печерський районний суд Києва заочно заарештував колишнього міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченко.

Йому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. На рішення може бути подана апеляційна скарга.

В ГПУ Захарченко і його найближче оточення підозрюють у відмиванні 10 млрд гривень через Смартбанк.

Раніше Печерським районним судом столиці Генеральній прокуратурі було дозволено проведення спеціального — заочного розслідування щодо Віталія Захарченка у справі про організацію розстрілів активістів Євромайдану.

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