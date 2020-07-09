Народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіозапис розмови екс-президента Петра Порошенка з російським лідером Володимиром Путіним
Як передає Politeka.net, відеотрансляція прес-конференції йшла на YouTube 9 липня. (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)
Згідно з оприлюдненими даними, розмова приходила у квітні 2015 року, через два місяці після боїв за Дебальцеве.
В розмові була порушена тема Мінських угод, тоді ще президент Порошенко попросив свого колегу відправити представника РФ на переговори.
"Я вважаю, було б доцільним, якщо буде…ваша ласка. Якщо буде бажання, то приїде цей представник в Київ, вони б у Хайді зустрілися в місії ОБСЄ і поки вони…", - заявив Петро Порошенко.
Лідери країн зійшлися на думці, і президент РФ пообіцяв "переговорити з Лавровим."
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"Ще раз дякую вам. Вітаю з наступаючим Міжнародним днем солідарності трудящих, у Росії змінили назву чи ні? Старе залишили?", — запитав Він.
Путін зі сміхом відповів: "Так хрін його знає".
Петро Порошенко також розсміявся і висловив сподівання на взаєморозуміння.
«Ясно. Ми з вами люди трудящі, тому може й до солідарності прийдемо", - зазначив він.
Прощання президентів також були досить душевним.
«Добре, Володимир Володимирович. Тисну руку! Спасибі велике!», — сказав Порошенко.
«Обіймаю. До побачення, давайте», — відповів йому Путін.
Раніше колишній прокурор України, генерал-лейтенант податкової міліції та Голова Союзу юристів України Святослав Піскун висловив думку, що Україна і США повинні почати розслідування переговорів між Петром Порошенком і Джо Байденом.
"Ця міжнародна корупція повинна бути розслідувана з обох сторін. Потрібно давати слідчі доручення, а американці повинні їх виконати. Таким чином можливо створити прецедент розслідування в судовому порядку синдикату політиків-корупціонерів", - вважає він.
Нагадаємо, Зеленський розповів, що буде після таємного розмови Порошенка з Байденом: "Чекає чимало вироків".
Як повідомляла Politeka, Порошенко похвалився підвищенням тарифів на 100%, скандальний запис: "вище, ніж вимагав МВФ".
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