Народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіозапис розмови екс-президента Петра Порошенка з російським лідером Володимиром Путіним

Як передає Politeka.net, відеотрансляція прес-конференції йшла на YouTube 9 липня. (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)



Згідно з оприлюдненими даними, розмова приходила у квітні 2015 року, через два місяці після боїв за Дебальцеве.



В розмові була порушена тема Мінських угод, тоді ще президент Порошенко попросив свого колегу відправити представника РФ на переговори.

"Я вважаю, було б доцільним, якщо буде…ваша ласка. Якщо буде бажання, то приїде цей представник в Київ, вони б у Хайді зустрілися в місії ОБСЄ і поки вони…", - заявив Петро Порошенко.

Лідери країн зійшлися на думці, і президент РФ пообіцяв "переговорити з Лавровим."

"Ще раз дякую вам. Вітаю з наступаючим Міжнародним днем солідарності трудящих, у Росії змінили назву чи ні? Старе залишили?", — запитав Він.

Путін зі сміхом відповів: "Так хрін його знає".

Петро Порошенко також розсміявся і висловив сподівання на взаєморозуміння.

«Ясно. Ми з вами люди трудящі, тому може й до солідарності прийдемо", - зазначив він.

Прощання президентів також були досить душевним.

«Добре, Володимир Володимирович. Тисну руку! Спасибі велике!», — сказав Порошенко.

«Обіймаю. До побачення, давайте», — відповів йому Путін.

Раніше колишній прокурор України, генерал-лейтенант податкової міліції та Голова Союзу юристів України Святослав Піскун висловив думку, що Україна і США повинні почати розслідування переговорів між Петром Порошенком і Джо Байденом.

"Ця міжнародна корупція повинна бути розслідувана з обох сторін. Потрібно давати слідчі доручення, а американці повинні їх виконати. Таким чином можливо створити прецедент розслідування в судовому порядку синдикату політиків-корупціонерів", - вважає він.

Нагадаємо, Зеленський розповів, що буде після таємного розмови Порошенка з Байденом: "Чекає чимало вироків".

Як повідомляла Politeka, Порошенко похвалився підвищенням тарифів на 100%, скандальний запис: "вище, ніж вимагав МВФ".

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