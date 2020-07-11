Екс-президент України Віктор Янукович з помпою відзначив 70-річний ювілей в Росії

Як повідомляє Politeka.net, про це пише видання "Гордон" з посиланням на власні джерела.

За даними ЗМІ, 9 липня Віктор Янукович відгуляв свій день народження в місті Сочі. Він організував свято в одному з казино, куди запросив колишнього президента і прем'єра РФ Дмитра Медведєва, мера Анатолія Пахомова та місцевого губернатора Веніаміна Кондратьєва. З такої нагоди приміщення закрили для відвідувачів, а всіх гостей змусили зробити тест на наявність китайського вірусу.

Віктор Янукович став президентом України в 2010 році, а в 2014-му достроково покинув свій пост і втік в Росію під час подій на Майдані. На початку 2019 року Оболонський суд Києва визнав екс-главу держави винним у державній зраді і пособництві у веденні війни. Його заочно засудили і засудили до 13 років позбавлення волі. Представники захисту подали скаргу, яку зараз розглядає київський Апеляційний суд. Крім того, проти Віктора Януковича в Україні ведуть ще кілька кримінальних проваджень.

Раніше астролог Влад Росс заявив, що екс-президент останнім часом зник з-за великих проблем зі здоров'ям. За словами астролога, Януковича чекає настільки важкий період, що його головним завданням стає просто вижити і пережити все це.

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