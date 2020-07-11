Президент Володимир Зеленський оцінив ситуацію з китайським вірусом в Україні

Як повідомляє Politeka.net, він розповів про позитивні моменти під час наради з урядом і правоохоронцями. Слова глави держави розміщено на його офіційному сайті.

Як зауважив Володимир Зеленський, поки ситуація з поширенням китайського вірусу все ще небезпечна. Однак епідемія вже поступово йде на спад, що доводить інформація від різних відомств.

"Хоча цифри поширення COVID-19 залишають бажати кращого, ми прийшли до моменту, коли одужує більше людей, ніж заражається. Це видно і по звітів кожної із служб", - зазначив президент України.

На думку Зеленського, ситуація поліпшується завдяки тому, що люди дотримувалися карантинні обмеження. Глава держави підкреслив, то розслаблятися поки рано:

"Це означає, що наші скоординовані дії були правильними, і українці прислухалися до рекомендацій влади. Нам треба, як і раніше рухатися у відповідності з ситуацією".

Раніше президент сам порушив режим самоізоляції, вийшовши на публіку раніше часу. Після зараження Олени Зеленської китайським вірусом, прес - секретар гаранта Юлія Мендель повідомляла, що він буде сидіти взаперті до 26 червня. Однак Володимир Зеленський з'явився на людях вже 24 числа.

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