Президент України Володимир Зеленський відправив головнокомандувача ЗСУ Хомчака та заступника Єрмака в АТО, де в результаті обстрілу напередодні загинув військовий медик

Про це повідомляє сайт глави держави.

Відомо, що президент Зеленський взяв під особистий контроль ситуацію з вбивством бойовиками військового медика і пораненням бійців під час евакуації тіла загиблого військовослужбовця в районі Зайцевого на Донбасі.

"Висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих. Це незбагненна трагедія для них, для нас, для країни", – заявив Зеленський.

Президент також заявив, що Україна має жорстко відповідати на дії бойовиків.

"Ця трагедія ще раз повертає нас до розуміння наших фундаментальних цінностей. Україна повинна жорстко охороняти свої території. Україна повинна жорстко відповідати на підлі дії бойовиків. Україна повинна чітко розуміти ризики, які несе існування сірих кримінальних анклавів. Україна повинна завжди знати ціну "обіцянкам" тієї сторони. Це незбагненна трагедія для них, для нас, для країни", - заявив Зеленський.

Крім того він зазначив, що вбивство військових, які хотіли забрати тіло загиблого бійця, – це "черговий доказ цинізму, брехні й нелюдськості бойовиків".

Нагадаємо, що російські окупанти безжально розстріляли евакуаційну групу, яка намагалася забрати з поля бою тіло українського захисника, будуть покарані

Бойовики безжально розстріляли українців, в результаті чого загинув медик ВСУ і ще один воїн, а у третього – бойове поранення.

Трагедія сталася поблизу селища Зайцево. Після розстрілу евакуаційної групи росіяни продовжили поливати позиції українських бійців з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

У Києві вже відреагували на кричущу підлість агресора і пообіцяли максимально жорстко відповісти російським найманцям і зрадити все розголосу. Про це під час брифінгу заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, назвавши вбивство українського медика варварським з моральної точки зору.

«Буду особисто піднімати це питання. Відповідь буде максимально жорсткою. Ми залучимо всіх наших партнерів», – запевнив Кулеба.

Нагадаємо, що молодий офіцер ЗСУ пожертвував собою за Україну, що відомо про Героя.

Як повідомляла Politeka, ВСУ феєрично розгромили бойовиків в ООС: з'явилися подробиці і відео яскравою атаки.

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