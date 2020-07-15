З майна екс-міністра охорони здоров'я України Раїси Богатирьової зняли арешт

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду підтримав клопотання адвоката Раїси Богатирьової Дмитра Бєляєва про скасування арешту майна, передає, "Українська правда".

У списку майна, яке було під арештом, близько десятка ікон, золотий злиток вагою 2,5 грама, дорогоцінні камені, пам'ятні монети, золотий значок "Партії регіонів" вагою 1,34 грама, а також готівка.

Богатырева

Докладний список:

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  • готівка – 30850 грн, 1650 євро і 1500 доларів;
  • банківський метал – золотий злиток вагою 2,5 грама 999,9 проби, виробництва Швейцарії;
  • дароносиця, виготовлена зі срібла, з ртутною позолотою і гравіюванням, розміром 19х9,5х3 см;
  • ікона Господь Вседержитель;
  • ікона з зображенням святих;
  • ікона з зображенням Ігумена Почаївського;
  • ікона із зображенням Пресвятої Богородиці Курської Знамення;
  • ікона із зображенням Божої матері;
  • ікона із зображенням Ангела-Хранителя;
  • ікона з зображенням святої мучениці Раїси;
  • ваза для цукерок;
  • картина із зображенням народження Ісуса Христа;
  • дві золоті сережки 585 проби, вагою 7,72 грама;
  • два каменю цитрин, 2,59 грам;
  • пам'ятна монета "пруф-лайк 100 рублів";
  • пам'ятна монета 1 долар "Father Frost";
  • значок "Партія Регіонів", золото 585 проба, вага 1,34 грама;
  • монета "10 KWACHA REPUBLIK OF MALAWI mother nature of Afrika endangered wildlife";
  • монета "Прем'єр-міністр України 2000-2001, ексклюзивна колекція Україна, 2004";
  • монета "Прем'єр-міністр України 2005, ексклюзивна колекція Україна, 2005";
  • монета "Помаранчева Революція 2004, Інавгурація Президента України 23.01.2005 рр.".

Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський продав нерухомість на 13,5 млн грн

Такі дані він вніс у реєстр електронних декларацій.

Згідно з опублікованими даними, 2 липня Зеленський отримав 12 млн 114 тис. грн доходу від відчуження нерухомого майна. Ще 1 млн 356 тис. гривень йому принесло відчуження земельної ділянки.

зеленський

Покупцем майна значиться Валентина Кисіль – дружина народного депутата України, голови Дніпропетровської обласної організації партії «Слуга народу» Юрія Киселя.

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