З майна екс-міністра охорони здоров'я України Раїси Богатирьової зняли арешт

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду підтримав клопотання адвоката Раїси Богатирьової Дмитра Бєляєва про скасування арешту майна, передає, "Українська правда".

У списку майна, яке було під арештом, близько десятка ікон, золотий злиток вагою 2,5 грама, дорогоцінні камені, пам'ятні монети, золотий значок "Партії регіонів" вагою 1,34 грама, а також готівка.

Докладний список:

готівка – 30850 грн, 1650 євро і 1500 доларів;

банківський метал – золотий злиток вагою 2,5 грама 999,9 проби, виробництва Швейцарії;

дароносиця, виготовлена зі срібла, з ртутною позолотою і гравіюванням, розміром 19х9,5х3 см;

ікона Господь Вседержитель;

ікона з зображенням святих;

ікона з зображенням Ігумена Почаївського;

ікона із зображенням Пресвятої Богородиці Курської Знамення;

ікона із зображенням Божої матері;

ікона із зображенням Ангела-Хранителя;

ікона з зображенням святої мучениці Раїси;

ваза для цукерок;

картина із зображенням народження Ісуса Христа;

дві золоті сережки 585 проби, вагою 7,72 грама;

два каменю цитрин, 2,59 грам;

пам'ятна монета "пруф-лайк 100 рублів";

пам'ятна монета 1 долар "Father Frost";

значок "Партія Регіонів", золото 585 проба, вага 1,34 грама;

монета "10 KWACHA REPUBLIK OF MALAWI mother nature of Afrika endangered wildlife";

монета "Прем'єр-міністр України 2000-2001, ексклюзивна колекція Україна, 2004";

монета "Прем'єр-міністр України 2005, ексклюзивна колекція Україна, 2005";

монета "Помаранчева Революція 2004, Інавгурація Президента України 23.01.2005 рр.".

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Такі дані він вніс у реєстр електронних декларацій.

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Покупцем майна значиться Валентина Кисіль – дружина народного депутата України, голови Дніпропетровської обласної організації партії «Слуга народу» Юрія Киселя.

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