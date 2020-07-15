З майна екс-міністра охорони здоров'я України Раїси Богатирьової зняли арешт
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду підтримав клопотання адвоката Раїси Богатирьової Дмитра Бєляєва про скасування арешту майна, передає, "Українська правда".
У списку майна, яке було під арештом, близько десятка ікон, золотий злиток вагою 2,5 грама, дорогоцінні камені, пам'ятні монети, золотий значок "Партії регіонів" вагою 1,34 грама, а також готівка.
Докладний список:
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- готівка – 30850 грн, 1650 євро і 1500 доларів;
- банківський метал – золотий злиток вагою 2,5 грама 999,9 проби, виробництва Швейцарії;
- дароносиця, виготовлена зі срібла, з ртутною позолотою і гравіюванням, розміром 19х9,5х3 см;
- ікона Господь Вседержитель;
- ікона з зображенням святих;
- ікона з зображенням Ігумена Почаївського;
- ікона із зображенням Пресвятої Богородиці Курської Знамення;
- ікона із зображенням Божої матері;
- ікона із зображенням Ангела-Хранителя;
- ікона з зображенням святої мучениці Раїси;
- ваза для цукерок;
- картина із зображенням народження Ісуса Христа;
- дві золоті сережки 585 проби, вагою 7,72 грама;
- два каменю цитрин, 2,59 грам;
- пам'ятна монета "пруф-лайк 100 рублів";
- пам'ятна монета 1 долар "Father Frost";
- значок "Партія Регіонів", золото 585 проба, вага 1,34 грама;
- монета "10 KWACHA REPUBLIK OF MALAWI mother nature of Afrika endangered wildlife";
- монета "Прем'єр-міністр України 2000-2001, ексклюзивна колекція Україна, 2004";
- монета "Прем'єр-міністр України 2005, ексклюзивна колекція Україна, 2005";
- монета "Помаранчева Революція 2004, Інавгурація Президента України 23.01.2005 рр.".
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