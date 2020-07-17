Президент Володимир Зеленський прокоментував звинувачення на його адресу від скандально відомого блогера Анатолія Шарія

Відповідаючи на запитання журналістів після засідання фракції "Слуга народу" 16 липня ввечері Зеленський заявив, що блогер намагається підвищити свій рейтинг за рахунок рейтингу президента.

"Єдине, що мені здається, не дуже добре спробувати підвищувати свій рейтинг за рахунок мого рейтингу, рейтингу Президента або моєї особистості, або нашої партії. Мені здається, це неправильно і повинно бути соромно. Навіть не знаю, що ще тут прокоментувати. Мені не цікаві ці люди, про яких ви говорите в цілому", - заявив Зеленський.

Також він не обійшов увагою нападу на представників "партії Шарія".

"Я не займаюся нападами на яку-небудь партію. Я думаю, що засоби масової інформації це бачать. Знаючи, що у мене дуже ліберальне ставлення до ЗМІ, це правда. Мало того, що я не нападаю ні на пана Шарія, або там "Нацкорпус". Мало того, вони говорять про мене такі речі, які, мені здається, соромно говорити в принципі людині про людину. Але, скажімо так, це їхнє життя", - сказав Зеленський.

Відзначимо, рівень довіри українців до президента Володимиру Зеленському продовжує знижуватися. Згідно з даними свіжого опитування, опублікованими 15 липня, зараз йому довіряють 44% опитаних, тоді як ще в травні таких було 57%.

При цьому рейтинг партії "Слуга народу" - 26,6%. Відзначимо, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що просідання рейтингу пропрезидентської партії Слуга народу не є катастрофічним.

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